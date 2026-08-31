Проверено веками: народные приметы подскажут, когда ждать первых заморозков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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По поведению птиц, насекомых и направлению ветра наши предки определяли, наступит ли холод в сентябре или осень будет теплой.

Ответить на вопрос, когда же придут первые заморозки, помогут народные приметы, проверенные веками. Об этом сообщает URA.RU.

Согласно наблюдениям, холодное утро на Успение, 28 августа, предвещает заморозки в первые две недели сентября, а дождь на Ореховый Спас, 29 августа, — похолодание уже в первую неделю осени.

Если 30 августа, в день Мирона Ветрогона, тепло и сухо — первая половина сентября будет такой же. Если же уже похолодало, заморозки стоит ждать сразу в начале сентября.

Важны и другие приметы: северный ветер в конце августа сулит ранние холода в середине сентября, восточный — заморозки к концу месяца, южный — теплую погоду, а западный — жаркое «бабье лето» и поздние холода.

Ранний отлет журавлей — к холодным ночам в сентябре. Много комаров — к морозной осени, а если пауки перестали плести паутину — жди холодов. Иней на растениях и густая роса по утрам — сигнал скорого похолодания. А если деревья долго стоят зелеными — осень будет затяжной и теплой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в минувшие выходные прогнозировалась повышенная геомагнитная активность, но серьезного шторма не произошло. По словам ученых, усиление, ожидавшееся на пятницу и субботу, полностью завершилось. Уровень магнитных бурь не был достигнут — все ограничилось умеренными возмущениями. Индекс активности уже более двух суток находится в «зеленой зоне».

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