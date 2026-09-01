Компост на даче: что можно и нельзя добавлять

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Садовод-блогер рассказала, как правильно заложить компостную кучу, чтобы получить качественное удобрение, и какие отходы испортят все усилия.

Органическое удобрение, полученное из растительных остатков и пищевых отходов, помогает обогатить почву необходимыми микроэлементами. О том, как правильно заложить компостную кучу и что категорически нельзя добавлять, URA.RU рассказала садовод-блогер Светлана Самойлова.

По словам эксперта, компост формируют на поверхности земли в деревянном ящике с зазорами между досками — это необходимо для постоянного поступления кислорода. В компост можно закладывать опавшие листья, скошенную траву, сорняки, подпорченные овощи и фрукты, яичную скорлупу, опилки, куриный помет, навоз, а также ветки после обрезки деревьев.

Однако нельзя использовать пластик, стекло, глянцевую бумагу, чайные пакетики с пластиковыми этикетками, корни сныти — они плохо перепревают — и продукты с интенсивным запахом, привлекающие мух.

Процесс укладки: первым слоем идет картон для удержания влаги, затем измельченные ветки и кора, далее — слой сорняков (15–20 сантиметров), который покрывают золой или опилками. Для вентиляции между слоями размещают картонные упаковки от яиц. В сухую погоду компост поливают из шланга 2–3 раза в неделю по 15 минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осенью перед многими городскими жителями встает вопрос, как сохранить собранный урожай картофеля, моркови, свеклы и лука без погреба. Хранить овощи в квартире сложнее, чем в подвале, из-за отсутствия стабильной температуры и влажности. Главный принцип успешного хранения — создать для каждого овоща условия, максимально приближенные к естественным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.