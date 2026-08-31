Скандал в КХЛ: лига лишила аккредитации целый ряд известных журналистов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский; 5-tv.ru

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Среди них — сотрудники газеты «Спорт-Экспресс», спецкор Алексей Шевченко и обозреватель Юрий Голышак.

Громкий скандал разгорается в российском хоккее. КХЛ лишила годовой аккредитации сразу нескольких известных репортеров и блогеров. Среди них — спецкор газеты «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко. Руководство той же лиги признавало его лучшим журналистом по итогам двух сезонов. Что теперь пошло не так? Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь выслушал обе стороны.

Больше 30 лет в спортивной журналистике. Сотни хоккейных матчей, заметок и статей, в том числе мировые эксклюзивы. Алексей Шевченко дважды признан лучшим журналистом КХЛ. И в сезоне 2026/27 годов та же КХЛ лишает спецкора «Спорт-Экспресса» годовой аккредитации.

«Ни одной претензии сформулированной нет. Есть одна: он нарушил положение регламента. Но „нарушить положение регламента“ — это не значит, что кто-то нарушил. То есть вы покажите конкретно, что нарушено. А этого не было», — сказал специальный корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко.

Алексей уверен — все дело в его статьях, где спецкор старается объективно рассказывать, в том числе и о проблемах хоккея. А КХЛ, очевидно, очень не нравится, когда их подвергают критике. Хотя именно в этом и есть работа журналиста.

«Я задал вопрос господину Доброхвалову: когда лига будет признавать и уважать контракты хоккеистов? На что мне ответили очень резко и, по-моему, оскорбительно для всей лиги: „Когда захотим, тогда и будем“. Так лига не имеет права разговаривать, и я об этом написал. Добавил от себя, что это не очень красиво. Но вот с тех пор они злятся на меня», — рассказал Шевченко.

Это было год назад перед стартом прошлого сезона. Тогда все аккредитации уже были получены. Но, очевидно, за год обиды и претензии никуда не делись. Тот же Сергей Доброхвалов пару дней назад с удовольствием рассказывает, почему с Шевченко КХЛ работать не будет.

«В данном случае произошло конкретное нарушение конкретных положений. Мы тоже об этом уже давали комментарии. Есть определенный набор публикаций Алексея, который конкретно эти правила нарушил», — сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

За 15 секунд слово «конкретно» прозвучало три раза. Но самой конкретики — ноль. На запрос «Спорт-Экспресса», как и на запрос «Известий», КХЛ ничего не ответила. В разговорах с другими СМИ лига упирает на эти пункты: положение КХЛ об аккредитации запрещает использовать профессию для искажения фактов, обязывает уважать репутацию и предписывает проверять достоверность информации.

Пункты вполне логичные, но крайне размытые. КХЛ все равно обязана предоставить развернутый ответ на запросы СМИ — это требование федерального закона. К слову, отказ в аккредитации тоже можно оспорить в суде.

«Если суд выяснит, что причина отказа никак не связана с нарушением текущего законодательства, то, конечно же, суд встанет на сторону обжалующей стороны, то есть журналистского сообщества», — сказал юрист Дмитрий Григорьев.

А проблемы у КХЛ, очевидно, именно с сообществом журналистов. В том же «Спорт-Экспрессе» запрет на аккредитацию получил и еще один знаменитый журналист — обозреватель Юрий Голышак.

«Сам факт отказа одному из самых известных журналистов страны, Юрию Голышаку, говорит о том, что у лиги есть проблемы с работой СМИ и с тем, чтобы доносить свою позицию до партнеров», — сказал главный редактор газеты «Спорт-Экспресс» Максим Максимов.

За конфликтом внутри российского хоккея уже следят сотни тысяч человек — те, для кого и работают спортивные издания и журналисты.

Аудитория личного канала хоккейного журналиста Алексея Шевченко — это почти 60 тысяч человек. Ежедневно на портал «Спорт-Экспресса», где он работает, заходит почти 20 миллионов человек. Для сравнения, огромная ледовая арена вмещает всего 16 тысяч человек.

Под удар КХЛ попали и другие известные репортеры и блогеры. Дарья Тубольцева также не получила годовую аккредитацию.

«Чисто по-человечески мне обидно и неприятно от этой истории», — написала блогер.

Лишен ее и Леонид Вайсфельд.

«Задавал вопрос руководителю пресс-службы лиги. Мне ответили. Ну, если они считают так, то хорошо. Тут же вопрос в чем? Это просто мне затрудняет работу», — сказал хоккейный судья, комментатор Леонид Вайсфельд.

Понимают ли в КХЛ, что запретить журналистам писать про хоккей, пусть матчи и проходят внутри именно этой лиги, — невозможно, неизвестно.

Да, некоторые корреспонденты теперь не смогут находиться в пресс-зоне. Но писать о хоккее и его проблемах, в том числе с непрозрачными контрактами или спорными правилами судейства, все равно не перестанут — потому любят российский хоккей.

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