Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Совместная поездка может вскрыть проблемы, которые супруги годами не замечали.

Начало осени для некоторых семей становится временем серьезных решений. После совместного летнего путешествия супруги могут обнаружить, что привычная занятость лишь маскировала накопившиеся разногласия, а возвращение домой окончательно обнажает кризис. Почему сентябрь способен стать переломным периодом для отношений, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru.

«Совместный отпуск — довольно жестокий стресс-тест для людей, которые в обычной жизни почти не бывают вместе», — отметил психолог.

По словам специалиста, в повседневности партнеры часто пересекаются лишь вечером: большую часть дня занимают работа, дети и бытовые дела. На отдыхе свободного времени становится значительно больше, и супруги неожиданно оказываются практически постоянно рядом. Именно тогда может выясниться, что общих тем, планов и интереса друг к другу осталось гораздо меньше, чем им казалось.

Дополнительным источником конфликтов становится неспособность одного из партнеров действительно уйти в отпуск. Некоторые продолжают следить за рабочими чатами, проверяют телефон и переживают, если коллеги долго не выходят на связь. Второй супруг при этом рассчитывает на совместный отдых и внимание, из-за чего напряжение только нарастает.

Еще один распространенный сценарий — попытка исправить отношения дорогой поездкой. Красивый отель, ресторан и новые впечатления действительно способны ненадолго вернуть эмоциональную близость.

«На неделю-другую действительно может стать легче», — сказал Самбурский.

Однако после возвращения домой прежние причины разногласий снова дают о себе знать. К работе и бытовым обязанностям добавляется финансовая нагрузка: после отпуска семейный бюджет сокращается, а в сентябре возрастают расходы на школу, одежду и дополнительные занятия детей.

В результате начало осени становится своеобразной точкой проверки отношений. Исчезает курортная атмосфера, возвращается рутина, а проблемы, от которых супруги пытались отвлечься путешествием, требуют уже реального решения.

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