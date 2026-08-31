Метеорологический сюрприз: какой день в Москве станет самым жарким на этой неделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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После теплого старта месяца температура начнет постепенно снижаться.

Самым теплым днем на этой неделе в Москве станет 1 сентября. Об этом 5-tv.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Самый жаркий, самый теплый день завтра, 1 сентября. В честь Дня знаний около +25 градусов в дневные часы. И с очень небольшой вероятностью дождя, во второй половине, ближе к вечеру», — отметил синоптик.

Со 2 сентября в столице начнутся изменения. В среду и четверг возможны кратковременные дожди. Температура будет около +20 градусов.

В пятницу дожди усилятся. Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов. К выходным станет еще прохладнее — температура снизится примерно на 3–4 градуса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что астрономическая осень в 2026 году наступит 23 сентября в 03:05 по московскому времени. Именно в этот момент Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. Известно, что после этого ночи будут становиться длиннее дня.

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