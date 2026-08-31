Нервы на пределе? Какой продукт поможет справиться со стрессом

Фото: 5-tv.ru

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Сладкое в напряженном состоянии может дать обратный эффект.

При тревоге и сильном стрессе многие тянутся к сладостям, однако такой способ успокоиться может лишь усилить перепады самочувствия. Сахар и рафинированные углеводы провоцируют скачки глюкозы, тогда как нервной системе в этот период особенно необходим магний. Одним из доступных его источников считается листовая зелень, рассказала кандидат медицинских наук Галина Энгельгардт в беседе с aif.ru.

«Сахар и рафинированные углеводы способствуют скачкам глюкозы в организме, поэтому могут усиливать и перепады настроения. Так что от булочек и сладостей лучше воздержаться», — рассказала врач.

По словам специалиста, при сильном стрессе организм испытывает повышенную потребность в магнии, который играет важную роль в работе нервной системы. Восполнить его дефицит, как отметила эксперт, можно с помощью листовой зелени. При регулярном употреблении она способна уменьшить негативное влияние хронического стресса.

Магний участвует более чем в 300 биохимических реакциях организма. В частности, он поддерживает работу гамма-аминомасляной кислоты, которая помогает снижать активность нервных клеток и способствует расслаблению. Кроме того, микроэлемент участвует в регулировании реакции организма на адреналин и кортизол, а также помогает уменьшать мышечное напряжение.

Во время стресса потребность в магнии возрастает, а его нехватка способна усиливать раздражительность, тревожность и мешать организму полноценно расслабляться.

«Получается, что при стрессе требуется больше магния для обеспечения физиологических процессов и в то же время увеличиваются потери этого микроэлемента. Дефицит магния нарастает», — отметила эксперт.

По ее словам, нехватка микроэлемента повышает чувствительность нервной системы к нагрузкам, мешает организму расслабляться и может усиливать тревожность и раздражительность. При этом новый стресс способствует дальнейшей потере магния, из-за чего формируется замкнутый круг.

Разорвать его, как считает специалист, помогут природные источники микроэлемента, прежде всего листовая зелень. Она рекомендовала регулярно добавлять в рацион шпинат, рукколу, мангольд, щавель, петрушку, укроп и капусту кейл. Для более эффективного усвоения магния эксперт посоветовала сократить употребление кофе, поскольку он способствует выведению вещества из организма.

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