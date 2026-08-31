Поставить на паузу: россияне смогут оформить самозапрет на азартные игры

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Новый механизм затронет казино, букмекеров, тотализаторы и залы автоматов.

С 1 сентября в России начал действовать добровольный самозапрет на участие в азартных играх. Гражданин сможет самостоятельно внести себя в специальный перечень и тем самым ограничить возможность пользоваться услугами легальных игорных заведений. О вступлении нового порядка в силу напомнили в Минфине РФ.

«С 1 сентября 2026 года вступает в силу федеральный закон, которым вводится механизм добровольного самозапрета граждан на участие в азартных играх. Теперь каждый россиянин может осознанно ограничить себя от участия в игре в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах», — говорится в материалах министерства.

Оформить ограничение можно будет двумя способами: лично обратиться в любой многофункциональный центр с документом, удостоверяющим личность, либо направить заявление через портал Госуслуги. В электронном виде потребуется простая или усиленная электронная подпись.

«Задача Минфина не только регулировать рынок азартных игр, но и создавать для граждан инструменты, которые позволяют защитить себя от финансовых рисков. Поэтому мы последовательно развиваем и совершенствуем законодательство в этой сфере», — отмечается в материалах.

Срок действия ограничения человек выбирает самостоятельно, однако он не может быть меньше 12 месяцев. Передумать и снять запрет раньше установленного законом периода не получится. После истечения года заявление об исключении из перечня можно будет подать через МФЦ или Госуслуги, а рассмотрение займет до 12 часов. Если гражданин заранее указал конечную дату, ограничение прекратится автоматически.

Организаторы азартных игр будут обязаны учитывать сведения из соответствующего перечня. В казино, букмекерских конторах и тотализаторах также разместят QR-коды с информацией о возможности самоограничения. Новый механизм направлен в том числе на борьбу с игровой зависимостью и распространяется на все легальные виды азартных игр в России.

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