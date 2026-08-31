Евросоюз может включить 1,6 тысячи лиц в новый пакет санкций против России

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Список ограничений организация планирует представить уже в октябре.

Европейский союз (ЕС) планирует включить около 1,6 тысячи физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, новый пакет ограничений может стать одним из крупнейших с начала украинского конфликта. В ЕС намерены представить его в октябре на встрече лидеров сообщества.

Поводом для ужесточения давления, как утверждает Politico, стала активизация Москвой гибридных атак на европейские страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что санкционное давление со стороны Запада стало одним из факторов, подтолкнувших российскую экономику к развитию собственного производства. На фоне ограничений предприятия в стране начали активнее замещать зарубежную продукцию и технологии отечественными разработками.

Показательным примером стал автомобильный завод в Нижнем Новгороде, где до 2022 года выпускалась продукция немецкого концерна Volkswagen. После ухода компании на предприятии возобновили производство автомобилей «Волга». Для создания новых машин использовались технологии китайских партнеров. При этом развитие производства позволило работать и над другими отечественными автомобильными проектами, в том числе совершенствовать коммерческий транспорт.

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