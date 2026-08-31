Шаг навстречу: Путин о готовности навсегда ввести безвизовый режим с КНР

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

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Москва допускает долгосрочное решение, если китайская сторона увидит в нем пользу.

Россия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, такой формат может быть закреплен на долгосрочной основе, если Пекин сочтет эту меру целесообразной и полезной.

Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке, куда российский лидер прибыл для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Переговоры прошли на полях международной встречи. Для Путина и Си Цзиньпина это был уже второй личный контакт в 2026 году. До этого главы государств встречались в мае в Пекине во время официального визита президента России в Китай.

В рамках саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин проведет серию отдельных переговоров с зарубежными лидерами. В рабочем графике президента России предусмотрены встречи с представителями Индии, Казахстана и других государств — участников мероприятия.

К приему высокопоставленных гостей киргизская столица заметно обновила инфраструктуру. Одним из новшеств стала интеллектуальная система управления дорожным движением: «умные» светофоры оснастили датчиками, видеокамерами и технологиями искусственного интеллекта.

Отдельным объектом, подготовленным к саммиту, стал конгресс-холл «Ырыс Ордо» площадью около 40 тысяч квадратных метров. Его главный зал способен вместить 1200 человек. В комплексе также оборудовали пресс-центр и восемь отдельных гостевых домов для иностранных делегаций.

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