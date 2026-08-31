Привет из прошлого: альпинисту вернули потерянный более 60 лет назад рюкзак

Peoplе: альпинисту вернули потерянный более 60 лет назад рюкзак

Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов

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Сначала правоохранители не могли установить владельца находки.

Снаряжение баварского альпиниста, которое он потерял во время падения в ледниковую трещину в 1963 году, обнаружили на отступающем леднике в австрийском Тироле и спустя десятилетия передали его сыну. Об этом сообщило People.

Рюкзак нашли 16 июля 2026 года на высоте около 2955 метров на леднике Зульцтальфернер. Внутри находились старый ледоруб, фотоаппарат, свисток и другие личные вещи, которые, предположительно, были изготовлены в 1950-х или 1960-х годах.

Сначала правоохранители не могли установить владельца находки. Разгадать загадку помог потрепанный держатель для документов внутри рюкзака. На нем сохранилось имя, которое удалось разобрать. После дополнительных поисков горной полиции удалось установить владельца снаряжения.

Им оказался 86-летний житель Баварии. Мужчина сразу вспомнил обстоятельства, при которых рюкзак исчез. Он отправился с друзьями в район Зульцтальфернера 4 августа 1963 года. Во время перехода через ледник альпинист провалился в трещину. Его товарищи удерживали мужчину с помощью страховочной веревки, а выбраться ему удалось, используя прусик.

Чтобы облегчить свой вес и упростить спасение, альпинист снял рюкзак и бросил его в расщелину. Более шести десятилетий спустя отступление ледника позволило обнаружить потерянные вещи.

Сам мужчина уже не смог приехать за находкой в Нойштифт из-за состояния здоровья. Поэтому сотрудник альпийской полиции передал рюкзак и его содержимое сыну альпиниста.

Сын поблагодарил человека, обнаружившего старое снаряжение, и полицейских, которым удалось разыскать его отца. Он также отметил символичность находки: если бы отец не выжил после падения в ледниковую трещину в 1963 году, их семьи сегодня могло бы не существовать в нынешнем виде.

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