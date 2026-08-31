Рядом с мужем: прах балерины Трубниковой захоронили на Ваганьковском кладбище

Фото: © РИА Новости/Василий Малышев

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Артистка прославилась благодаря роли принцессы Мелисенты в фильме «31 июня».

На Ваганьковском кладбище в Москве захоронили прах советской балерины и актрисы Натальи Трубниковой. Об этом ТАСС сообщил близкий друг семьи усопшей.

По словам инсайдера, церемония состоялась почти две недели назад — 23 августа. Прощание с легендарной артисткой Советского Союза прошло в закрытом формате. На ней присутствовала лишь семья и друзья покойной.

Уточняется, что кремация также прошла в частном порядке 14 августа. Собеседник агентства добавил, что урна с прахом Натальи Трубниковой была захоронена на 39 участке. Балерина покоится рядом с могилой своего супруга — режиссера-балетмейстера Анатолия Кулакова.

Наталья Трубникова умерла на 72-м году жизни. Точная причина смерти неизвестна. По словам подруги балерины Натальи Матросовой, артистка долгое время боролась со страшной болезнью — Паркинсоном.

Трубникова родилась 17 июля 1955 года в Москве. Окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа, выступала на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Широкую известность ей принесла роль принцессы Мелисенты в фильме «31 июня».

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