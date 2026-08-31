«Слоняться с собутыльниками?» — Дибров объяснил россиянам, почему Бог не дает деньги на квартиры
Дибров заявил, что большие деньги и просторный дом нужны не всем
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Отсутствие большого состояния в некоторых случаях можно воспринимать, по его словам, как своего рода защиту от возможных последствий.
Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что большие деньги и просторный дом нужны далеко не каждому человеку. По его мнению, богатство может обернуться проблемами, если человек не знает, как распорядиться им. Об этом телеведущий рассказал в свежем интервью.
Дибров рассуждал о том, почему человек может мечтать о большом доме, но так и не получить желаемого.
«Господи, кому же нужен маленький. Так пусть он будет большим. А что ты там будешь делать? Слоняться взад-вперед с собутыльниками?» — сказал телеведущий.
По мнению Диброва, большой дом не сделает жизнь человека лучше, если тот не готов использовать появившиеся возможности с пользой. Телеведущий связал подобный образ жизни с риском злоупотребления алкоголем и конфликтами.
«Не нужен тебе большой дом. Потому что ты там сопьешься, и один из твоих собутыльников тебя же там и убьет в одной из бесчисленных комнат», — заявил он.
Ведущий пришел к выводу, что отсутствие большого состояния в некоторых случаях можно воспринимать как своего рода защиту от возможных последствий.
«Господь тебе потому и не дает денег», — заключил Дибров.
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