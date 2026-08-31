Игра на нервах: пациенты обвинили онлайн-сервис психотерапии в жажде наживы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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На самой платформе же уверяют: специалисты работают не на количество сессий, а на качество.

Онлайн-психологи оказались в центре громкого скандала. Владельцев одной из популярных платформ, которая занималась подбором специалистов, уличили в искусственном растягивании терапии ради прибыли. Клиенты жалуются на десятки сессий без результата, а бывшие сотрудники ссылаются на рекомендации руководства удерживать людей в терапии, как можно дольше.

Как устроена эта система, и действительно ли бизнес оказался важнее помощи людям — разбирался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Выбирая психолога, Дарья предпочла сделать это на онлайн-платформе «Ясно». Всего несколько кликов: перечислила моменты, которые хотела бы проработать. Ответ пришел быстро, а результата не было.

«Тут ты вроде смотришь 2500, 3500 — ну, наверное, за эту стоимость будет не обидно отдавать и за пустую сессию, и за хорошую. Результат был нулевой — ну только поговорить. Но поговорить можно найти и какого-то незнакомого человека», — сказала Дарья Никатина.

Смутило, что анамнез психолог собирала на протяжении семи сессий. Да так и не собрала. Молчала и только спрашивала, когда ставить следующую запись. Между тем Дарья уже потратила больше 20 тысяч.

«Я поняла, что человеку было очень важно про деньги. И даже когда в начале сессии она очень много раз спросила: «А родители точно смогут оплачивать сессии?» — добавила Дарья.

Пользоваться платформой удобно. Любое место, где есть интернет, фактически превращается кабинет психолога. Сегодня на «Ясно» около 5000 специалистов. Чтобы устроиться сюда, надо иметь профильное образование, приложить документы, а с каждой сессии надо платить комиссию сервису.

Чем выше у специалиста рейтинг на площадке, тем дороже услуги. И как раз рейтинг зависит от того, как долго вы работаете с клиентом.

«Четко прослеживается это побуждение к навязыванию услуг. Ни у кого нет задачи и желания встречаться с пациентом годами, брать с него деньги и наблюдать, как ему плохо», — сказала юрист Алена Барсова.

Удерживаешь — тебя рекомендуют. Если нет — пропадаешь из рекомендаций. Просто бизнес, тем более что «Ясно» — агрегатор, как сервисы доставки или такси.

— А вы знаете философию сервиса «Ясно»? Ну вот нам надо удерживать клиентов в психотерапии как можно дольше. Я опешила. То есть вы хотите саботировать выздоровление человека?

Анна тоже хотела устроиться на платформу, но на собеседовании передумала.

«Нужно вдохновлять клиента на длительную работу, длительную психотерапию. А длительная психотерапия подразумевает от 300 до 500 встреч. Здесь у нас на собеседовании произошла сразу нестыковка», — сказала психолог Анна.

Психотерапевты говорят: длительная терапия действительно существует. Но показана она лишь одному из ста обратившихся. Остальным нужна скорая помощь, а не «пожизненный абонемент». Да и кто судьи? Терапия — момент сакральный.

«Оценка эффективности — сложный вопрос. Есть разные критерии эффективности, и они разнятся. И вообще, кто оценивает? Я сам? Клиент? Другой специалист? Это может быть три точки зрения», — сказал врач-психотерапевт, президент Российской психотерапевтической организации Сергей Бабин.

Сервис прибыльный: по открытым данным, в 2025 году доход компании по «разработке компьютерного программного обеспечения» (именно так обозначена деятельность «Ясно») превысил миллиард рублей, чистая выручка составила более 16 миллионов. Агрегатор отрицает скрытую философию.

«Практика продолжения терапии ради определенного числа встреч противоречит внутренним правилам сервиса и профессиональным этическим принципам. Речь здесь идет не об удержании клиента, не о „продаже“ услуг, а о профессиональном подходе специалиста к своей работе, где специалист может погрузиться в проблему клиента и действительно помочь с ее решением, даже если она потребует времени», — заявила комьюнити-директор онлайн-сервиса психологической поддержки «Ясно» Екатерина Артеменко.

Время — деньги, и за ними следит не только психолог, но и алгоритм, для которого важны рейтинги и выручка. Получается, пока бизнес не научится балансировать между прибылью и этическим кодексом психолога, кнопка «Оплатить сессию» так и будет выглядеть немного тревожной.

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