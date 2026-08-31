Не только политическая программа: что ждет гостей на саммите ШОС в Киргизии

Фото, видео: © РИА Новости/ Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Сама организация за четверть века выросла далеко за пределы первоначального формата.

Повестка на саммите ШОС крайне насыщенная. Журналисты со всего мира ждут заявлений президента России Владимира Путина. Вместе с коллегами из наиболее влиятельных государств Евразийского континента он обсудит самые острые геополитические вопросы. В графике президента также двусторонние встречи, переговоры с представителями Китая, Индии, Казахстана.

Сейчас в Киргизии последние приготовления к встрече высоких гостей. Все покажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов, он работает в Бишкеке.

Осень в Бишкек приходит не по календарю — она заметна по прилавкам. Экономика, которая существует без протоколов и деклараций не одно столетие. Товар, покупатель и цена, за которую можно торговаться. А буквально в паре кварталов — уже другой Бишкек.

Так называемый умный светофор: датчики, камеры, синхронизация с соседними перекрестками — система, которая появилась в Бишкеке только в этом году в рамках подготовки к саммиту ШОС. Пробки в городе регулирует искусственный интеллект.

От прилавка, где все считают на глаз, до перекрестка, где все просчитывает алгоритм, — буквально километр и лет двадцать разницы. И это главное впечатление от Бишкека: здесь быстро меняется привычный городской уклад.

А еще столица буквально соседствует с природой, которой миллионы лет. Взять хотя бы Ала-Арчу с горами Тянь-Шаня, ледниками и экомаршрутами. Но до главной жемчужины придется ехать пять часов.

Высота 1600 метров над уровнем моря. Большое озеро, которое местные жители называют морем. Иссык-Куль со всех сторон окружен горами, но не замерзает зимой. Именно это сочетание высоты, климата и природы сделало его главным туристическим символом Киргизии.

В том числе благодаря взрывному росту туризма Bloomberg назвал Киргизию «новым тигром Центральной Азии». Маленькая страна, которая растет быстрее любого соседа двузначными темпами еще и за счет строительного бума, притока инвестиций хочет, чтобы в ШОС это заметили.

Специально к саммиту здесь построили конгресс-холл «Ырыс Ордо» — почти 40 тысяч квадратных метров. Главный зал вмещает 1200 человек, отдельный пресс-центр и даже восемь гостевых домов для делегаций.

Встречать политические, спортивные, туристические делегации надо с большим размахом. Главную воздушную гавань страны увеличили более чем на 20 тысяч квадратных метров, а пропускная способность возросла в два раза.

Сюда, в аэропорт Манас, сегодня прилетит и президент России Владимир Путин. У него плотная программа: первым делом встречи с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. А вечером — вместе с другими лидерами — открытие шестых Всемирных игр кочевников на новом крупнейшем стадионе Центральной Азии.

Бороться за медали будет и наша единая команда. В ней 230 спортсменов. Основу составили регионы, где сильны традиции национального спорта: Якутия, Татарстан, Башкортостан, Алтай, Тыва. И не только.

«Мы тоже приехали побеждать, лучших спортсменов привезли. Думаю, борьба будет напряженной», — рассказал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Соревноваться будут на Иссык-Куле и в горах. В долине Кырчан, например, пройдут состязания, которые выросли из древней кочевой охоты. Это больше, чем охота. Здесь все собрано вокруг кочевого уклада: всадник, лошадь, беркут и тайган. То, что когда-то было способом добывать пищу и защищать стада, сегодня сохраняется как живая традиция.

Охота с беркутом.

— У них тоже характер, как у нас, как у людей. Некоторые капризные, некоторые спокойные.

Стрельба из лука.

— Да, этот спорт очень тяжелый. Ты должен стрелять в этот же момент ты сидишь на лошади и скачешь.

Важно, что ни одно животное не страдает — в качестве приманок используются муляжи. Всего на играх представлено 43 вида спорта.

Завершится этот насыщенный день у Владимира Путина переговорами с президентом Казахстана. Российский лидер здесь, в Бишкеке, примет участие в заседании Совета глав государств ШОС, проведет переговоры с президентами Ирана, Монголии, Киргизии, Турции, Казахстана, Таджикистана, премьером Армении.

Сама ШОС за четверть века выросла далеко за пределы первоначального формата. Организация родилась из приграничных договоренностей России и Китая с тремя бывшими советскими республиками. Сегодня в ней уже десять стран — почти половина населения планеты. Еще более двадцати государств имеют статус партнеров по диалогу или наблюдателей.

«ШОС — это, безусловно, один из ключевых центров по новому переформатированию современного мира, переструктурированию его», — сказал эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации Денис Денисов.

Бишкек встречает ШОС, когда меняется не только город, но и весь миропорядок. Здесь будут обсуждать будущее. Рынок, где торгуют на глаз. Умный светофор. И конгресс-холл, где взвесят решения на годы вперед.

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