Танец раздора: свадьбу Медведевой и Гайнутдинова раскритиковали в Сети

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Пользователям показалось, что в постановке жених слишком увлекся собственной партией.

Свадебное выступление фигуристки Евгении Медведевой и хореографа Ильдара Гайнутдинова неожиданно стало одной из самых обсуждаемых деталей их торжества. После появления видеозаписи номера в социальных сетях пользователи начали активно спорить о том, насколько удачной получилась постановка.

Особое внимание комментаторов привлек Гайнутдинов, профессионально занимающийся танцами. Часть зрителей посчитала, что во время номера он слишком сосредоточился на себе, из-за чего совместное выступление молодоженов выглядело несбалансированным. Сам ролик быстро разошелся по Сети и вызвал множество неоднозначных реакций.

При этом Медведева вышла на танцпол спустя всего несколько месяцев после серьезного медицинского вмешательства. В июне спортсменка перенесла операцию сразу на обеих ногах. Причиной стала деформация стоп, возникшая из-за многолетних спортивных нагрузок.

Свадьба Медведевой и Гайнутдинова состоялась 29 августа в Москве. Праздник прошел в отеле The Carlton. Для церемонии фигуристка выбрала длинное белое платье без бретелей с объемным цветочным декором на лифе и дополнила образ длинной фатой. Вместо традиционного букета невеста держала одну бордовую лилию.

Жених появился на торжестве в классическом костюме, а подруги Медведевой выбрали одинаковые платья пудрово-розового оттенка. На кадрах с церемонии было заметно, что перед официальной частью оба молодожена волновались, однако после регистрации атмосфера стала значительно более расслабленной. Гости окружили пару поздравлениями и начали фотографироваться с новобрачными.

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