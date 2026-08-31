«Мамочка уже восстанавливается»: в семье Таисии Повалий произошло несчастье

Мать певицы Таисии Повалий упала и сломала руку в возрасте 84 лет

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Певице пришлось на время отказаться от публичной жизни, чтобы заботиться о близком человеке.

Нина Повалий, 84-летняя мать певицы Таисии Повалий, получила серьезную травму после падения. Женщина сломала руку, причем врачи диагностировали перелом со смещением. Именно семейными обстоятельствами артистка объяснила свое длительное отсутствие в социальных сетях.

«Перелом со смещением. Но спасибо Господу, спасибо докторам. Мамочка уже восстанавливается, косточки приживаются, срастаются. Все хорошо у нас», — поделилась певица.

Повалий призналась, что все это время была занята уходом за матерью, поэтому практически не появлялась на мероприятиях и не посещала салоны красоты. Даже волосы исполнительница решила подстричь самостоятельно.

Ранее артистка рассказывала, что в начале специальной военной операции ее мать находилась на Украине. Позднее Повалий решила вывезти родительницу и заплатила людям, которые помогли женщине добраться через Западную Украину до границы с Белоруссией.

В мае 2024-го Повалий получила российское гражданство и впервые приняла участие в выборах президента России. Тогда исполнительница заявила, что отдала голос за «путь к свету и созиданию».

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