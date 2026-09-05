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Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Андрей Черненко 32 0
Эксклюзив

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 5 сентября. Это день, когда изменения могут начаться с небольших решений. 

♈️ Овны

Овны, не бойтесь обращаться к другим за помощью. Отказ от гордыни и признание своих слабых сторон позволит вам добиться большего. 

Космический совет: просите поддержки.

♉ Тельцы

Тельцы, сбегите от суеты и шума. Найдите место, которое подарит вам покой, и обратитесь к своей душе. В этом сокрыт путь к счастью. 

Космический совет: прислушайтесь к сердцу. 

♊ Близнецы

Близнецы, помощь другим людям позволит осознать собственные сильные стороны. Не обесценивайте свой опыт и признайте пользу проделанного пути. 

Космический совет: похвалите себя. 

♋ Раки

Раки, обратитесь к прошлому. Неожиданные воспоминания позволят иначе взглянуть на настоящее. 

Космический совет: ключ в пройденном. 

♌ Львы

Львы, не дайте другим обесценить ваши достижения. Смело заявляйте о проделанной работе и заставьте других признать ее пользу.

Космический совет: презентуйте себя. 

♍ Девы

Девы, поймите важность каждодневных привычек. В них может скрываться путь к успеху и пониманию природы своей энергии. 

Космический совет: тело подскажет. 

♎ Весы

Весы, научитесь принимать подарки судьбу. Сегодня вам могут помочь или подсказать нужное решение, не требуя ничего взамен. 

Космический совет: вы достойны щедрости. 

♏ Скорпионы

Скорпионы, в накопившейся обиде может скрываться путь к счастью. Подарите другим свое прощение, и сможете расправить крылья. 

Космический совет: освободите сердце. 

♐ Стрельцы

Стрельцы, эксперименты могут подарить незабываемое развлечение. Не придерживайтесь шаблонов и найдите свой собственный путь. 

Космический совет: ищите незнакомое. 

♑ Козероги

Козероги, перестаньте бесплатно тратить свои силы. Правильно оцените свое время и заставьте других понять его важность. 

Космический совет: не принижайте себя. 

♒ Водолеи

Водолеи, обратите внимание на то, что до этого игнорировали. Новые инструменты позволят добиться куда большего. 

Космический совет: изучите возможности. 

♓ Рыбы

Рыбы, обратите внимание на чужую доброту. Она может вдохновить вас на важные свершения для близких. 

Космический совет: вдохновляйтесь другими. 

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