Магнитный шторм обошел стороной? Прогноз на начало сентября

Фото: 5-tv.ru

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Ученые рассказали про недавний выброс солнечной плазмы.

Минувшие выходные прошли под знаком повышенной геомагнитной активности, однако серьезного шторма так и не случилось. Об этом URA.RU сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным специалистов, прогнозировавшееся на пятницу–субботу усиление полностью завершилось. Уровень магнитных бурь не был достигнут — все ограничилось умеренными возмущениями, а индекс активности уже более двух суток находится в «зеленой зоне».

«Подводя итоги, данное конкретное событие прошло намного мягче сценария. Прогноз был на бури вплоть до уровня G3 (это считается сильной бурей. — Прим. ред.)», — отметили ученые.

Причиной стало то, что выброс солнечной плазмы прошел сбоку от Земли, лишь краем задев магнитосферу.

Что касается ближайших дней, прогноз выглядит вполне благоприятным. Активность Солнца сейчас минимальна, вероятность сильных вспышек — «в пределах погрешности около нуля». Наступившая неделя обещает быть спокойной в геомагнитном отношении, и новые колебания магнитосферы пока не прогнозируются.

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