🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 4 сентября. Это день, когда нужно более осознанно подойти к своим решениям.
♈️ Овны
Овны, планы могут столкнуться с серьезной преградой. Не убивайтесь из-за паузы, а используйте ее, чтобы подготовиться к новому рывку.
Космический совет: судьба подарит преимущество.
♉ Тельцы
Тельцы, вместо того, чтобы витать в облаках, подойдите к своим проблемам более приземленно. Так вам откроются простые решения.
Космический совет: прекратите драматизировать.
♊ Близнецы
Близнецы, шутки могут оказаться особенно полезными. Юмористический подход позволит увидеть нестандартные выходы из затруднительной ситуации.
Космический совет: замечайте ассоциации.
♋ Раки
Раки, окружающие могут оказаться неожиданно требовательны к вам. Не поддавайтесь их критике и сохраните свои границы.
Космический совет: держите дистанцию.
♌ Львы
Львы, ваша мудрость сегодня позволит найти общий язык с несколькими конфликтующими людьми. Приведите их к примирению.
Космический совет: соединяйте близких.
♍ Девы
Девы, обратите внимание на чужие мысли. Сегодня они могут помочь вам найти путь к собственному сердцу.
Космический совет: проявите эмпатию.
♎ Весы
Весы, личная симпатия сегодня может сыграть с вами злую шутку. Сохраните холодную голову и не позволяйте другим пользоваться вашей добротой.
Космический совет: проверьте свои чувства.
♏ Скорпионы
Скорпионы, защищайте то, что вам действительно важно. Любое попустительство чужой наглости может привести к серьезным проблемам.
Космический совет: цените себя.
♐ Стрельцы
Стрельцы, удача придет через общение с другими людьми. Ищите общие занятия и интересы, так разожжете сердца.
Космический совет: жаждите единения.
♑ Козероги
Козероги, привычная система сегодня может сдерживать ваш потенциал. Корректируйте то, что казалось надежным, чтобы превзойти себя.
Космический совет: ищите обновления.
♒ Водолеи
Водолеи, избегайте сплетен. Сегодня вас могут попытаться втянуть в чужую историю, главное в этот момент четко обозначить свою позицию и отойти в сторону.
Космический совет: избегайте конфликтов.
♓ Рыбы
Рыбы, делитесь своей добротой. Не сдерживайте свою благодарность и подарите ее тем, кто этого заслуживает.
Космический совет: создавайте тепло.
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