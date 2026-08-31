Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Хобби стало для мальчика привычной частью дня.

Сын рэпера Мота Соломон с ранних лет проявляет интерес к книгам и особенно любит детективы. Артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на своем шоу «Август навсегда», что чтение уже стало привычной частью дня мальчика.

«Этот человек вообще читатель. Мы утром просыпаемся и думаем: „Где Соломон?“. А Соломон первым делом просыпается и что делает? Сидит с книжками, читает», — поделился Мот.

Сам Соломон рассказал, что ему нравятся разные произведения, поэтому выбрать одну любимую книгу непросто. Однако среди жанров мальчик выделяет детективы.

«Ну, сложно сказать, многие понравились. Детективы», — ответил он.

Оказалось, что интересы сына Мота не ограничиваются исключительно детскими историями. По словам артиста, Соломон проявляет любопытство и к более серьезным темам, в том числе интересуется геополитикой.

«Человек хотел читать геополитику», — рассказал рэпер.

Судя по всему, намерение у мальчика оказалось вполне серьезным: он уже успел выбрать подходящую книгу.

«Я сегодня взял», — подтвердил Соломон. Мот уточнил, что сын сделал это в тот момент, когда самого артиста не было рядом.

Соломон — сын Мота и его супруги Марии Мельниковой. Пара познакомилась в 2014 году через социальные сети благодаря общему другу. Вскоре Матвей пригласил Марию в Москву для съемок в клипе «Капкан», после чего они начали жить вместе.

В августе 2016 года супруги поженились, а в апреле 2017-го обвенчались. Их сын родился 22 января 2018 года. Родители ожидали его появления в феврале, однако мальчик появился на свет немного раньше.

Имя ребенку супруги выбирали около недели. Они рассматривали несколько вариантов, в том числе Исаака, однако в итоге остановились на имени Соломон. Позже Мот посвятил сыну песню «Соло» и выпустил на нее клип.

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