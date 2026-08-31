Обвинения сняты? Чем закончилось дело бизнесмена Ильи Трабера
Следствие закрыло дело Ильи Трабера об убийстве депутата Петрова
Фото: Telegram/Суды общей юрисдикции города /moscowcourts
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Предпринимателя освободили из СИЗО по состоянию здоровья.
Уголовное преследование предпринимателя Ильи Трабера полностью прекращено. Как рассказал ТАСС его адвокат Игорь Сочиянц, Следственный комитет России также отказался от предъявленных бизнесмену обвинений в убийстве. Ранее 75-летнего Трабера освободили из СИЗО по состоянию здоровья.
«Следственный комитет России прекратил уголовное преследование в отношении Трабера. Обвинения в убийстве с него сняты», — сказал он.
До этого Трабера перевезли из Санкт-Петербурга в Москву для проведения следственных действий. Расследование было связано с гибелью депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова — отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.
Петрова убили вечером 24 октября 2020-го на территории его коттеджа в поселке Великое под Выборгом. Неизвестный находился на противоположном берегу реки и выстрелил депутату в грудь. В тот же день следователи возбудили уголовное дело. Убийство рассматривалось как заказное.
Траберу вменяли убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений, а также незаконный оборот оружия организованной группой. После прекращения уголовного преследования эти обвинения с предпринимателя сняты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.