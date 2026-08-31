КСИР: супертанкер вспыхнул после подрыва на минах в Ормузском проливе

Фото: www.globallookpress.com/Ahmed Shaker

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Судно пыталось пройти по маршруту, который иранские военные сочли недопустимым.

Крупный танкер получил повреждения и загорелся при прохождении Ормузского пролива. По данным телеканала IRIB, судно подорвалось сразу на двух морских минах. Телеканал ссылается на Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Супертанкер, нарушивший правила Ормузского пролива, загорелся после попадания двух морских мин», — заявили в ВМС КСИР.

По информации иранской стороны, танкер следовал южнее установленного маршрута движения. В КСИР этот путь назвали незаконным. После двух взрывов на борту возник пожар, а судно потеряло возможность продолжать движение.

В Военно-морских силах КСИР предупредили, что несоблюдение введенных ими требований безопасности и навигации при прохождении стратегически важного пролива может привести к последствиям для судов.

Ситуация развивается на фоне обострения вокруг Ормузского пролива. Журналист Axios Барак Равид ранее сообщил об ударах Вооруженных сил США по двум пусковым установкам на иранском острове Ларек. Американская сторона объясняла эти действия стремлением не допустить минирования пролива.

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