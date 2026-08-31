Чтобы 1 сентября не началось с паники: что проверить родителям 31 августа

5-tv.ru: готовить ребенка к учебному году нужно заранее

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спокойный первый учебный день начинается с вечера: одежду, обувь, маршрут и школьные принадлежности лучше подготовить заранее.

Последний вечер перед началом учебного года легко превратить в марафон по поиску тетрадей, глажке формы и попыткам уложить ребенка спать пораньше. Однако гораздо лучше — пройтись по основным пунктам заранее и оставить на утро только необходимые действия.

Накануне 1 сентября стоит проверить не только школьные принадлежности. Режим сна, рабочее место, одежда, питание и дорога до школы тоже влияют на то, насколько легко пройдет первый учебный день. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Что проверить в рюкзаке?

Сначала стоит достать из рюкзака все содержимое и проверить его по списку школы. Внутри должны остаться только те вещи, которые действительно понадобятся ребенку в первый учебный день.

Проверьте наличие учебников и тетрадей, дневника, пенала, необходимых канцелярских принадлежностей и других предметов, которые попросил учитель.

Заодно стоит взвесить полностью собранный рюкзак. Роспотребнадзор рекомендует следить за его массой и посадкой. Для начальной школы вес пустого рюкзака не должен превышать 700 граммов, а масса ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей имеет отдельные возрастные ограничения.

Подходит ли ребенку рюкзак?

31 августа полезно не просто поставить готовый рюкзак у двери, а попросить ребенка его надеть.

Проверьте, не слишком ли длинные лямки, плотно ли ранец прилегает к спине и удобно ли ребенку с ним ходить. Рюкзак не должен болтаться или заметно перекашивать корпус.

У младших школьников особенно важны регулируемые лямки и жесткая спинка. Роспотребнадзор также рекомендует выбирать модель по росту и телосложению ребенка, а не только по внешнему виду.

Готовы ли форма и обувь?

Одежду на 1 сентября лучше приготовить с вечера. Нужно проверить не только чистоту формы, но и то, удобно ли ребенку в ней двигаться и сидеть несколько часов.

Отдельно стоит проверить обувь. Она должна подходить по размеру, не натирать и не требовать от ребенка сложных манипуляций с застежками, если он пока не умеет с ними справляться самостоятельно.

Если в школе предусмотрена сменная обувь, ее также нужно положить в отдельный пакет или мешок и поставить рядом с рюкзаком.

Собрано ли рабочее место?

Если после школы ребенку предстоит делать домашние задания дома, рабочее место желательно проверить еще 31 августа.

Стол и стул должны соответствовать росту школьника. При правильной посадке стопы опираются на пол, а предплечья могут свободно лежать на поверхности стола.

Важен и свет. Роспотребнадзор рекомендует размещать рабочее место так, чтобы было достаточно естественного освещения, а также использовать настольную лампу как дополнительный источник света.

Не нужно устраивать генеральную перестановку комнаты. Достаточно убрать со стола лишние предметы и подготовить удобное место для занятий.

Во сколько ребенок будет ложиться и вставать?

Последний вечер каникул — не лучший момент для экспериментов со временем сна. Если школьник уже начал переходить на учебный режим, важно его не сбивать.

Проверьте, во сколько ребенок должен проснуться утром, сколько времени ему понадобится на умывание, завтрак, одевание и дорогу. После этого можно определить время, когда ему необходимо отправиться в кровать.

Продолжительность сна зависит от возраста: младшим школьникам необходимо больше времени на восстановление, чем старшеклассникам.

Убран ли телефон перед сном?

Накануне лучше не позволять ребенку затягивать вечер компьютерными играми, видео или перепиской.

Задача не в том, чтобы устроить внезапный жесткий запрет, а в том, чтобы создать спокойные условия для сна. Роспотребнадзор рекомендует ограничивать перед сном эмоционально насыщенные занятия и компьютерные игры.

Телефон можно заранее поставить на зарядку вне кровати, чтобы ребенок не продолжал пользоваться им уже после отбоя.

Есть ли план на утро?

Фото: 5-tv.ru

Утром 1 сентября лучше не принимать десятки решений одновременно. С вечера проверьте:

во сколько нужно разбудить ребенка;

когда начинается выход из дома;

сколько занимает дорога;

где лежат ключи;

готов ли рюкзак;

приготовлена ли одежда;

есть ли необходимые документы или записки для школы.

Если ребенок идет в школу самостоятельно, еще раз проговорите маршрут и договоритесь, когда он должен сообщить родителям о прибытии.

Знает ли ребенок, как пройдет первый день?

Особенно это важно для первоклассника. Неопределенность может вызывать больше волнения, чем сама школа.

Спокойно расскажите, кто встретит ребенка, куда ему идти, где будет проходить первый урок и кто его заберет после занятий.

Не нужно давать длинную инструкцию на все возможные случаи. Достаточно разобрать несколько ситуаций: если ребенок потерялся, не знает, куда идти, хочет пить, ему стало плохо или он забыл вещь.

Есть ли дома все для завтрака?

Завтрак лучше не оставлять на импровизацию. Заранее проверьте продукты, которые ребенок обычно ест утром.

Не стоит 31 августа вводить новое меню или заставлять школьника съедать непривычно большую порцию. Важнее, чтобы утром было достаточно времени спокойно поесть.

Регулярное и полноценное питание входит в число основных элементов правильного режима школьника, на которые обращает внимание Роспотребнадзор.

Нужно ли проверять здоровье ребенка?

Если школьник давно не проходил плановый осмотр или есть жалобы на самочувствие, начало учебного года — повод не откладывать вопрос.

В актуальных рекомендациях Роспотребнадзора по подготовке к школе родителям советуют обращать внимание на состояние здоровья ребенка, а при необходимости пройти медицинский осмотр.

Но устраивать полноценный медицинский «чек-ап» исключительно вечером 31 августа без показаний не нужно. Гораздо важнее обратить внимание на уже существующие жалобы.

Проверена ли безопасность дороги до школы?

Если ребенок идет один, маршрут желательно пройти заранее. Даже знакомую дорогу стоит оценить с точки зрения переходов, светофоров и участков, где нужно быть особенно внимательным.

Для первоклассника маршрут лучше несколько раз пройти вместе с родителем. Нужно убедиться, что ребенок знает, где переходить дорогу и что делать, если он потерялся.

Если школьника будут забирать родители или другой взрослый, ребенку стоит заранее объяснить, кто именно придет за ним.

Все ли вещи ребенка подписаны?

Для первоклассника особенно полезно проверить маркировку вещей, которые легко перепутать с чужими: верхней одежды, сменной обуви, спортивной формы, пенала или других принадлежностей.

Это не обязательный пункт для каждой семьи, но такая простая мера помогает быстрее найти потерянную вещь.

Особенно актуально это в первые недели, когда дети еще привыкают к новому коллективу и школьным правилам.

Что не стоит делать 31 августа?

Не нужно пытаться за один вечер полностью «перезапустить» ребенка перед школой.

Не стоит заставлять его несколько часов заниматься учебой, устраивать генеральную уборку рабочего места, проверять каждую тетрадь по несколько раз или впервые вводить строгие ограничения.

Последний вечер каникул лучше сделать спокойным. Ребенку важно не только иметь собранный рюкзак, но и прийти в школу выспавшимся и без ощущения, что начало учебного года связано с бесконечными требованиями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.