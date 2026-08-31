Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Незаметный уход взрослого способен усилить тревогу, поэтому прощание лучше сделать коротким, понятным и одинаковым каждый день.

Начало школы становится серьезным изменением в жизни ребенка. Еще недавно большую часть дня он проводил рядом с родителями или другими близкими взрослыми, а теперь должен несколько часов находиться в незнакомой обстановке и самостоятельно справляться с множеством новых ситуаций.

Период адаптации у каждого первоклассника проходит по-разному. Родителям важно не требовать от ребенка мгновенной самостоятельности, но и не закреплять представление о школе как о месте, которого обязательно нужно бояться. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Как понять, что ребенок испытывает тревогу?

О тревоге могут говорить не только слезы. Ребенок может постоянно спрашивать, когда родители придут, бояться оставаться в классе один, жаловаться на плохое самочувствие перед школой или просить забрать его сразу после начала занятий.

Иногда ребенок не может объяснить, чего именно боится. Он просто говорит: «Я не хочу в школу».

Поэтому не стоит сразу требовать подробного объяснения. Можно спросить, что будет самым неприятным моментом после того, как мама или папа уйдут. Такой разговор помогает обнаружить конкретную проблему.

Почему нельзя говорить: «Ты уже большой, не плачь»?

Для взрослого школьные занятия могут казаться обычной частью жизни, но для первоклассника это совершенно новый опыт.

Фразы о том, что он «уже большой» или «другие дети не боятся», могут усилить чувство вины. Ребенок не перестанет тревожиться только потому, что ему объяснили, что его страх неправильный.

Лучше признать его чувства, но одновременно показать, что ситуация безопасна: «Я понимаю, что тебе сейчас непривычно. Учитель будет рядом, а я обязательно приду после занятий». Так родители не поддерживают сам страх, но и не обесценивают переживания ребенка.

Можно ли незаметно уходить из школы?

Если родитель каждый раз пытается уйти, пока ребенок отвлекся, это может усилить тревогу.

Ребенок начинает опасаться, что мама или папа могут исчезнуть в любой момент. В результате ему становится еще сложнее отпускать родителя.

Лучше заранее договориться о понятном ритуале прощания. Например, обнять ребенка, сказать одну и ту же короткую фразу и передать его учителю.

Каким должно быть прощание утром?

Чем дольше родители стоят у двери класса и пытаются убедить ребенка остаться, тем сильнее может становиться напряжение.

Прощание лучше сделать коротким, спокойным и предсказуемым. Не нужно каждый день заново обсуждать, почему ребенку необходимо остаться.

Можно сказать: «Я тебя люблю. Сейчас ты идешь на урок, а после занятий я тебя заберу». После этого действительно уйти.

Важно выполнять обещание относительно времени встречи. Если родитель сказал, что придет после определенного урока или занятия, лучше придерживаться договоренности.

Что говорить ребенку перед школой?

Разговор лучше строить вокруг конкретики, а не обещаний вроде «тебе точно будет весело».

Можно заранее рассказать, как пройдет день: кто встретит ребенка, где он будет находиться, когда будет перемена, где родители будут ждать его после занятий.

Полезно отрепетировать несколько ситуаций: что делать, если хочется пить, нужно в туалет, потерялась вещь или стало страшно.

Чем больше понятных действий ребенок знает заранее, тем меньше неизвестности остается в его представлении о школе.

Нужно ли обещать ребенку подарок?

Постоянно использовать подарки в качестве условия посещения школы не лучший вариант. У ребенка может закрепиться ощущение, что обычное нахождение на уроках требует особой компенсации.

Стоит ли родителям сидеть в школе рядом с ребенком?

Если школа и педагог допускают присутствие родителя, такая мера иногда может временно облегчить переход. Но постоянное присутствие взрослого способно затянуть адаптацию, если ребенок начинает считать, что без него оставаться нельзя.

Лучше заранее обсудить с учителем последовательность действий. Например, родитель несколько дней провожает ребенка до класса, затем остается только у входа в школу, а после этого ограничивается обычным прощанием.

Что делать, если ребенок плачет каждое утро?

Необходимо сохранять спокойствие и одинаковый порядок действий. Если каждый день после слез родители забирают ребенка домой, он может быстро понять, что отказ позволяет избежать неприятной ситуации.

При этом нельзя просто игнорировать сильную тревогу. Нужно выяснить, что происходит после ухода родителей.

Стоит поговорить с учителем: как ребенок ведет себя через 10–20 минут после расставания, участвует ли в занятиях, общается ли с детьми, продолжает ли плакать.

Если ребенок быстро успокаивается и дальше нормально проводит день, утренние слезы могут быть частью адаптации. Если тревога сохраняется часами, ситуация требует более внимательного разбора.

Может ли ребенок бояться учителя или одноклассников?

Не всегда причина находится в самой разлуке с родителями.

Первоклассника может пугать строгий учитель, незнакомые дети, необходимость отвечать перед классом, конфликт с одноклассником или страх сделать что-то неправильно.

Поэтому полезно спрашивать не только «Ты хочешь идти в школу?», но и «Что тебе там нравится?», «Что тебе там сложнее всего?», «С кем тебе комфортно?».

Если ребенок постоянно называет одного и того же человека или ситуацию, родителям стоит обсудить это с педагогом.

Нужно ли забирать ребенка раньше, если он просит?

В первые сокращенные дни ранний уход может использоваться как часть адаптации, если это согласовано со школой и педагогом. Но постоянное сокращение пребывания в школе только из-за каждого эпизода тревоги может закрепить избегание.

Важно ориентироваться на динамику. Если ребенок постепенно проводит в школе все больше времени и становится спокойнее, выбранная стратегия работает.

Если же с каждым днем становится хуже, нужно не просто увеличивать или сокращать время пребывания, а выяснять причину.

Как научить первоклассника обращаться за помощью?

Один из страхов ребенка может быть связан с мыслью: «А если мне станет плохо или я не буду знать, что делать?»

Поэтому заранее стоит познакомить его с простыми сценариями. Если потерялся карандаш — можно попросить учителя. Если нужно в туалет — поднять руку и сказать об этом. Если стало страшно или плохо — обратиться к взрослому.

Полезно также познакомить ребенка с учителем и объяснить, что педагог является тем взрослым, к которому можно обращаться во время занятий.

Что делать после школы?

После занятий не стоит устраивать подробный допрос о каждом уроке. Если ребенок устал, ему может понадобиться время, чтобы переключиться.

Можно сначала предложить поесть, отдохнуть или прогуляться, а затем спокойно поговорить о дне.

Не нужно расспрашивать только о плохом. Полезно спросить, что сегодня получилось, кто помог, что оказалось интересным.

Так постепенно формируется ощущение, что школа состоит не только из тревожных ситуаций.

Когда нужно обратиться к детскому психологу?

Если тревога не уменьшается и серьезно мешает посещать школу, лучше не ждать, что проблема обязательно исчезнет сама.

Особого внимания требуют постоянные сильные слезы, панические реакции, отказ входить в школу, регулярные жалобы на плохое самочувствие перед занятиями, нарушения сна и резкое изменение поведения.

Также важно обратиться за помощью, если ребенок рассказывает о травле, угрозах или грубом обращении со стороны сверстников или взрослых.

В таких ситуациях задача специалиста — не заставить ребенка «перестать бояться», а разобраться с причиной тревоги и подобрать подходящий способ адаптации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.