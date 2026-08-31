«Потом поговорим»: почему ребенок приходит раздраженным со школы

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Усталость может объяснить вспышку эмоций, но иногда причины глубже.

Некоторые родители замечают одну и ту же ситуацию: в школе ребенок ведет себя спокойно, общается с учителями и одноклассниками, а дома после возвращения становится капризным, раздражительным или начинает грубить. Иногда кажется, что именно рядом с родителями он «выпускает пар».

Такое поведение не обязательно означает, что ребенок плохо воспитан или специально провоцирует взрослых. О причинах подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему ребенок срывается именно после школы?

В течение учебного дня ребенку приходится соблюдать множество требований. Нужно вовремя приходить на уроки, слушать учителя, выполнять задания, ждать своей очереди, взаимодействовать с одноклассниками и контролировать собственное поведение.

На это уходит много эмоциональных ресурсов. Дома необходимость постоянно себя контролировать исчезает, поэтому накопившееся напряжение может проявиться в виде плача, капризов, грубости или нежелания разговаривать.

Это не означает, что ребенок специально выбирает родителей в качестве объекта для плохого поведения. Иногда именно дома он чувствует себя достаточно спокойно, чтобы перестать контролировать эмоции.

Может ли причиной быть обычная усталость?

Школьный день может быть физически и эмоционально утомительным даже для ребенка, который хорошо справляется с учебой.

Особенно тяжело бывает в начале учебного года, при увеличении количества уроков, контрольных и домашних заданий. Дополнительную нагрузку создают дорога до школы и обратно, кружки, секции и другие занятия.

Если после отдыха настроение ребенка заметно улучшается, а в остальные периоды он ведет себя обычно, вероятно, проблема связана именно с перегрузкой.

Почему ребенок после школы становится голодным и раздражительным?

Длительный перерыв между приемами пищи также может влиять на самочувствие ребенка. Если школьник почти ничего не ел в течение нескольких часов, к моменту возвращения домой он может быть одновременно голодным, уставшим и раздраженным.

Поэтому не всегда стоит начинать разговор с вопроса о двойке или домашнем задании. Иногда ребенку сначала нужно спокойно поесть и немного отдохнуть.

Перекус после школы может быть простым: йогурт, творог, фрукт, бутерброд с полноценной начинкой или другой привычный для ребенка продукт.

Как недосып влияет на поведение школьника?

Недостаток сна может проявляться не только сонливостью. Ребенок становится менее терпеливым, ему сложнее концентрироваться и контролировать эмоциональные реакции.

Школьнику может быть трудно объяснить, что он устал именно из-за недосыпа. Поэтому вместо слов о состоянии он начинает спорить, плакать или раздражаться по мелочам.

Для детей 6–12 лет педиатры рекомендует 9–12 часов сна в сутки, а подросткам 13–18 лет — 8–10 часов.

Если ребенок регулярно спит меньше необходимого, стоит пересмотреть время отхода ко сну, вечерние занятия и использование гаджетов.

Может ли ребенок скрывать проблемы в школе?

Иногда раздражительность дома оказывается не просто следствием усталости.

Ребенка может беспокоить конфликт с одноклассниками, страх перед учителем, трудности с конкретным предметом, ощущение собственной неуспешности или ситуация, о которой он пока не готов рассказать.

Особенно важно обратить внимание, если поведение изменилось внезапно. Раньше ребенок спокойно возвращался из школы, а теперь регулярно приходит в плохом настроении, не хочет идти на занятия или старается избегать разговоров о школе.

В такой ситуации лучше не устраивать допрос, а спокойно показать, что родители готовы выслушать и помочь.

Почему не стоит сразу спрашивать: «Что опять случилось?»

После нескольких часов в школе ребенку может требоваться время для переключения. Если сразу после возвращения задавать много вопросов, требовать рассказать обо всех событиях и одновременно напоминать о домашних заданиях, напряжение может усилиться.

Иногда достаточно сказать: «Ты уже дома, отдохни немного, потом поговорим».

Позже можно задать открытый вопрос, на который не требуется отвечать одним словом: например, что сегодня было самым сложным или что больше всего понравилось.

Так ребенку проще начать разговор, если он действительно хочет поделиться.

Нужно ли давать ребенку время побыть одному?

После школы некоторым детям необходим короткий период тишины. Они могут почитать, полежать, порисовать или просто посидеть без разговоров.

Это не означает, что родители должны полностью оставлять ребенка без внимания. Важно договориться о понятных правилах: сначала небольшой отдых, затем еда, домашние задания и другие обязательные дела.

Особенно полезен такой подход для детей, которым тяжело быстро переключаться между разными видами деятельности.

Что делать, если ребенок начинает грубить?

Усталость объясняет раздражение, но не делает любое поведение допустимым. Родителю важно разделять эмоцию и поступок.

Можно признать состояние ребенка: «Я вижу, что ты устал». Одновременно нужно спокойно обозначить границу: «Ты можешь злиться, но оскорблять меня нельзя».

Не стоит отвечать на крик криком. Это обычно только увеличивает напряжение и превращает обычную усталость в конфликт.

Когда ребенок успокоится, можно вернуться к разговору и выяснить, что именно его расстроило.

Стоит ли сразу заставлять делать домашнее задание?

Если ребенок приходит домой совершенно без сил, короткая пауза перед занятиями может оказаться полезнее, чем немедленное требование открыть учебник.

Однако слишком долгий отдых тоже способен нарушить режим. Поэтому лучше установить понятную последовательность: пришел домой, поел, немного отдохнул, затем приступил к домашним заданиям.

Точное время зависит от возраста, нагрузки и индивидуальных особенностей ребенка. Главное — не превращать каждый вечер в борьбу между родителем и школьником.

Как понять, что ребенок перегружен?

На перегрузку могут указывать не только капризы после школы. Стоит обратить внимание на сочетание нескольких признаков:

ребенок постоянно устает;

стал хуже спать;

потерял интерес к привычным занятиям;

часто жалуется на головную боль или плохое самочувствие;

стал заметно хуже учиться;

не хочет идти в школу;

часто плачет или раздражается без очевидной причины.

Ребенок спокойно ведет себя в школе, но срывается дома

В такой ситуации полезно сначала оценить базовые причины: сон, питание, количество уроков, дорогу, дополнительные занятия и время на отдых.

Если ребенок перегружен, иногда достаточно убрать часть необязательных занятий или изменить расписание после школы.

Также стоит поговорить с учителем. Не для того, чтобы пожаловаться на ребенка, а чтобы понять, как он чувствует себя в классе, справляется ли с учебой и общением.

Если дома регулярно происходят сильные эмоциональные вспышки, а самостоятельно изменить ситуацию не получается, консультация специалиста поможет понять причину.

Как вести себя после возвращения ребенка из школы?

Первые минуты после школы лучше не превращать в проверку успеваемости.

Полезнее дать ребенку возможность переключиться: предложить воду или еду, немного отдохнуть и только потом обсуждать уроки и домашние задания.

При этом режим должен оставаться предсказуемым. Ребенку проще контролировать состояние, когда он понимает, что после школы его ждет привычная последовательность действий.

И главное — не воспринимать каждую вспышку раздражения как намеренное непослушание.

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