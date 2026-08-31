Машина сама подскажет: названы признаки скорой поломки коробки передач

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Автомобиль может заранее предупредить владельца о серьезных проблемах.

Поломка автоматической коробки передач (АКП) способна обернуться для автовладельца серьезными расходами. При этом окончательная неисправность обычно не возникает на пустом месте: перед критическим износом агрегат начинает работать иначе. Какие изменения в поведении автомобиля должны насторожить водителя, Газета.ру рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

Одним из наиболее тревожных признаков специалист назвал пробуксовку. В такой ситуации двигатель набирает обороты после нажатия на педаль газа, однако автомобиль при этом либо практически не ускоряется, либо скорость растет значительно медленнее ожидаемого. По словам эксперта, подобное поведение может быть связано с сильным износом фрикционных дисков или неисправностью гидротрансформатора.

Еще один повод проверить коробку — необычное переключение передач. Если раньше АКП работала плавно, а затем появились заметные толчки, рывки или задержки, оставлять это без внимания не стоит. Такие изменения могут говорить о загрязнении трансмиссионной жидкости или неполадках в гидравлической системе. Серьезным сигналом также становится ситуация, когда коробка сама сбрасывает передачу либо перестает реагировать на положение селектора.

Насторожить автомобилиста должны и звуки, которых раньше не было. Скрежет металла, усиливающийся гул или характерный вой во время движения способны указывать на повреждение внутренних деталей автоматической коробки. В частности, причиной могут стать неисправные подшипники.

Определить проблемы с трансмиссией можно и по следам под автомобилем. Красноватые или коричневые маслянистые пятна свидетельствуют о возможной утечке рабочей жидкости из-за нарушения герметичности системы. Еще один характерный признак — устойчивый запах гари, появляющийся со стороны моторного отсека. Как отметил Серебряков, он может быть связан с перегревом коробки и повреждением фрикционных материалов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.