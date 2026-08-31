Еще громче и масштабнее: как прошел фестиваль «Легенда» в ДК Горбунова

Фото, видео: 5-tv.ru

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Праздник собрал более 30 команд и исполнителей на трех сценах.

Два дня чистого рока, незабываемых эмоций и свободы. В Москве отгремело, пожалуй, самое ожидаемое музыкальное событие лета — фестиваль «Легенда». На сцену ДК Горбунова, которую в народе называют просто Горбушка, вышли более 30 коллективов. В этом году программа стала еще ярче и масштабнее.

Часть выступлений прошла в уникальном формате городского open-air. И собрала тысячи поклонников русского рока. Бессмертные хиты, которые знает каждый, услышал и корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Мутную кисею дождя пронзает свет софитов. Пространство наполняет тягучий дисторшн. Собравшиеся постепенно сходят с ума, но не испытывают ни малейшего чувства вины. Они ждали целый год, чтобы напитаться этим живым и дерзким, вечно молодым рок-н-роллом.

Фестиваль «Легенда» отгремел в ДК Горбунова и вокруг него — в уникальном формате городского open-air. И в этом году стал еще громче и масштабнее.

Простая математика фестиваля «Легенда»: два дня чистого праздника, три сцены — та самая легендарная внутри ДК Горбунова и два максимально громких open-air пространства, более 30 команд и исполнителей, тысячи гостей, чья любовь к рок-музыке стремится к бесконечности.

И все эти два дня ни на секунду не смолкали песни, в которых публика знает каждую строчку. И эти хиты раза в два, а то и в три старше некоторых посетителей.

— Я, когда сдавала ОГЭ, я очень нервничала и решила научиться вязать. И первая вот как раз фигурка, которую я связала, это был именно Кинчев.

Таких, для кого Кинчев — главный рок-идол, здесь тысячи. «Алиса» — хедлайнер первого дня фестиваля.

Горбушка — многие десятилетия место, где зажигаются новые звезды рок-сцены. Вот очередная: «Аня из Питера». Нежные девушки настолько трепетно относятся к своей музыке, что на сцену выходят в белых носочках.

«Если я выступаю в обуви, то мне некомфортно на сцене. А если я в носках, то все как будто бы дома», — говорит солистка группы «Аня из Питера» Анна Волкова.

Фестиваль раскрывает все грани рок-музыки — от медитативного инди Елены Джаи до суровой альтернативы и репкора от Артема Саграды. А еще в этом году на «Легенде» особенно много панк-рока.

Самый громкий аккорд уходящего лета и самая яркая финальная точка — ДК Горбунова определенно то место, где нужно быть.

Рок — это серьезная музыка. И Вадим Самойлов ни на одном своем выступлении не забывает о тех, кто сейчас на фронте. Самойлов — один из выпускников легендарного Свердловского рок-клуба. В этом году на Горбушке он практически в полном составе. Уральские рокеры на сцене уже четыре десятка лет, а до сих пор выходят на нее с трепетом.

«Ты падаешь в эту кроличью нору, у тебя исчезает возраст. И мне нравится это состояние, что я не привык к нему. Потому что к чуду привыкнуть невозможно, а сцена — это чудо», — говорит лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

«Русская неформатная музыка — это одно из составляющих уникального предложения телеканала РЕН ТВ. И РЕН ТВ, и фестиваль в ДК Горбунова — это единственное на сегодня место в стране, где можно услышать эту самую музыку», — сказал заместитель генерального директора по продюсированию телеканала РЕН ТВ Михаил Тукмачев.

И конечно грустно оттого, что главное музыкальное событие лета становится историей. Но это не повод выть с тоски. Ровно через год все снова соберутся на Горбушке, и все будет так, как мы любим.

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