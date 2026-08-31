Ожидается рекорд: Владивосток готовится к проведению Восточного экономического форума

Фото, видео: 5-tv.ru

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Участие подтвердили делегации из более чем 70 стран.

Остров Русский на несколько дней станет центром принятия важнейших решений для мировой финансовой сферы. Меньше суток остается до начала работы Восточного экономического форума. Свое участие подтвердили делегации из более чем 70 стран.

По прогнозам организаторов, в этом году установят рекорд. Ожидается подписание свыше 300 соглашений на сумму шесть с половиной триллионов рублей. Ключевые события форума, важные детали и эксклюзивные интервью не останутся без внимания журналистов, которые работают в мобильной студии «Известий». Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера передает из Владивостока.

Восточный экономический форум встречает гостей прямо в аэропорту. Владивосток сегодня принимает десятки рейсов со всего света — больше пяти тысяч участников из более чем 70 стран.

Территория ВЭФ — это 50 корпусов Дальневосточного федерального университета, самый большой в 12 уровней. И все эти тысячи квадратных метров — одна большая стройплощадка. Здесь монтируют залы для сессий и конференций, министерства и ведомства, крупные госкомпании собирают стенды — все, чтобы максимально эффектно себя презентовать.

Вся территория условно делится на блоки — здесь ведомства и министерства, отдельный этаж под крупный бизнес, сотни квадратов под банковский сектор, этаж под СМИ. Мобильная студия «Известий», которая будет работать все дни форума, уже готова встречать гостей — ключевых спикеров форума. Внимание к деталям максимальное.

Сотни световых и интерактивных панелей. На каждом стенде — своя фишка.

«Она будет разговаривать, когда ее обнимаешь. Тут много чего интерактивного. Вон там — тачскрины с играми, вот тут будут кнопочки, как в „Монополии“, на которые нужно заходить, и они будут гореть. Ларец-сейф есть, где нужно отгадать комбинацию и взломать его», — рассказал инженер пусконаладочных работ Егор Киселев.

Деловая программа — это три сотни мероприятий. Именно здесь за десять лет подписано соглашений почти на четыре с половиной триллиона рублей.

«На каждый потраченный на Восточном экономическом форуме рубль по открытым соглашениям, которые фиксируются, заключается договоров на 2048 рублей. То есть мультипликатор 1 на 2048. Второго такого мероприятия в стране нет. Это самый большой показатель. И, наверное, самый убедительный показатель важности и, я бы сказал, интереса людей к этому форуму», — сказал заместитель директора фонда «Росконгресс», директор ВЭФ Игорь Павлов.

Уже действуют полтысячи проектов, зародившихся во Владивостоке. Это как минимум 200 тысяч рабочих мест.

«ВЭФ — это часть совершенно комплексной программы социально-экономического развития Дальнего Востока. И просто для понимания: что такое двести тысяч рабочих мест для региона, где всего два с половиной миллиона населения? Это принципиальная экономическая революция», — сказал руководитель Приморской лаборатории Института экономических исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук Максим Кривелевич.

Основная программа экономического форума, конечно, деловая, но есть у него культурная и спортивная части, которые сосредоточились здесь — на берегу Японского моря. «Улица Дальнего Востока» — своеобразная выставка достижений народного хозяйства и культуры каждого региона.

И это самая яркая, зрелищная и эффектная часть форума.

Павильон Камчатки и с фасада, и внутри — подводная лодка, ведь именно на полуострове расположена крупнейшая российская база атомных крейсеров.

«Центром экспозиции является управляемая интерактивная панель про создание и развитие базы АПЛ на Камчатке, которую многие знают как «Осиное гнездо», — сказал основатель диджитал-студии Антон Гусев.

Якутия каждый год удивляет своей палеонтологией. В прошлом году были уникальные ископаемые саблезубые доисторические тигры, в этом — скелет мамонта в натуральную величину.

Логистические проекты Арктики, новые современные производства — здесь все представлено максимально просто и понятно.

«В павильоне Магадана можно измерить свой вес в золотых чайках или креветках. Система взвешивает, переводит все в унции. И вот получается, что я вешу примерно 323 золотых креветки. Это около миллиарда рублей — золотой человек», — показал корреспондент.

Ну а главным событием Восточного экономического форума станет пленарная сессия с участием главы государства. До начала форума осталось меньше суток.

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