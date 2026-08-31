Российская сборная по дзюдо выиграла турнир «Большого шлема» в Швейцарии
Фото, видео: 5-tv.ru
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Турнир завершился триумфом спортсмена из России в супертяжелой весовой категории.
Российский гимн звучит в швейцарской Лозанне! Триумфом нашего дзюдоиста Инала Тасоева завершился международный турнир «Большого шлема». В финальном поединке в супертяжелой весовой категории он уверенно победил соперника из Финляндии.
Добавим, что Иналу 28 лет, он уроженец Владикавказа, но сейчас тренируется в Петербурге. На турнире в Швейцарии наша сборная заняла первое общекомандное место.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские пятиборцы завоевали золото в командном турнире на чемпионате мира в Китае.
Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров набрали в сумме 4693 балла, опередив сборную Египта (4687) и Франции (4482).
В личном зачете Громадский стал серебряным призером (1581 балл), уступив чеху Лукашу Матею (1586), а бронза досталась южнокорейцу Со Чан Вану. Борщев и Бобров заняли девятое и десятое места соответственно.
Российские атлеты выступали на турнире под национальным флагом и с гимном.
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