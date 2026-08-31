Российская сборная по дзюдо выиграла турнир «Большого шлема» в Швейцарии

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Турнир завершился триумфом спортсмена из России в супертяжелой весовой категории.

Российский гимн звучит в швейцарской Лозанне! Триумфом нашего дзюдоиста Инала Тасоева завершился международный турнир «Большого шлема». В финальном поединке в супертяжелой весовой категории он уверенно победил соперника из Финляндии.

Добавим, что Иналу 28 лет, он уроженец Владикавказа, но сейчас тренируется в Петербурге. На турнире в Швейцарии наша сборная заняла первое общекомандное место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские пятиборцы завоевали золото в командном турнире на чемпионате мира в Китае.

Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров набрали в сумме 4693 балла, опередив сборную Египта (4687) и Франции (4482).

В личном зачете Громадский стал серебряным призером (1581 балл), уступив чеху Лукашу Матею (1586), а бронза досталась южнокорейцу Со Чан Вану. Борщев и Бобров заняли девятое и десятое места соответственно.

Российские атлеты выступали на турнире под национальным флагом и с гимном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.