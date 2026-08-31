Старые обиды: вернувшийся в Британию принц Гарри ждет извинений от королевской семьи

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Переезд герцогов Сассекских может финансироваться миллиардером.

Принц Гарри переехал из США обратно в Великобританию, сохранив при этом глубокое чувство гнева по отношению к членам королевской семьи. Теперь он ждет извинений от родственников. Об этом сообщило Daily Mail.

Несмотря на смену места жительства, Гарри по-прежнему настроен крайне враждебно и ждет шагов навстречу от брата и отца. Как утверждают друзья принца, он все еще находится в том же расположении духа, что и во время скандального интервью Опре Уинфри.

Вместо ожидаемого смирения и раскаяния, Гарри продолжает высказывать недовольство окружением своего отца, короля Карла III, называя помощников монарха «людьми в серых костюмах».

«Друзья, которые общались с ним после возвращения, были удивлены, обнаружив, что с 2020 года ничего не изменилось. Это шокирует и печалит», — отметили источники.

Гарри настаивает на признании ответственности со стороны семьи и требует извинений для своей супруги Меган Маркл.

Важным фактором в поведении принца остается наследие его матери, принцессы Дианы. В августе 2027 года исполнится 30 лет со дня ее гибели, и Сассекские уже посетили ее могилу в Элторп-Хаусе.

Переезд герцогов Сассекских, по слухам, финансирует миллиардер Иэн Уэйс, а их дети уже зачислены в местную подготовительную школу. Параллельно обсуждается возможное участие Меган Маркл в благотворительном вечере The Diana Award, запланированном на 18 сентября. Это событие может стать ее первым громким выходом в свет после возвращения.

Однако инсайдеры в Кенсингтонском дворце выражают обеспокоенность, так как присутствие Меган на мероприятии в честь Дианы может усилить напряженность в отношениях между братьями, Уильямом и Гарри.

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