Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Звезда по достоинству оценила такой отдых.

Телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова устроила себе трехчасовой цифровой детокс в бане. Об этом знаменитость рассказала на своей личной странице в социальной сети.

Перед тем, как приступить к плотному рабочему графику, экс-ведущая «Дома-2» решила полноценно отдохнуть. Певица отправилась в баню и даже отключила телефон. Правда, хватило ее ненадолго — всего на три часа.

Ольга Бузова провела отдых в бане. Instagram*/ buzova86

«Это такой кайф — наслаждаться парением и всеми процедурами без телефона», — сказала Ольга Бузова, опубликовав эффектные кадры с вениками.

Как отметила телеведущая, раньше такой вид отдыха ее совсем не привлекал, однако теперь все изменилось. Исполнительница хита «Водица» по достоинству оценила баню. Больше всего ей понравились уходовые процедуры. К примеру, массаж ей делали сразу два мастера. По ее словам, во время процесса она просто «улетела в космос».

Ольга Бузова провела отдых в бане. Instagram*/ buzova86

Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после травмы ноги. Несмотря на это, артистка уже строит планы на новую операцию — на этот раз пластическую. Ранее звезда одиозной телестройки рассказала, что шрамы, оставшиеся от падения в ванной, сильно выделяются, но исправить это сейчас невозможно.

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