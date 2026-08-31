Личные вещи не тронуты: россиянина нашли мертвым на Пхукете

Фото: www.globallookpress.com/ Pius Koller

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Причина смерти устанавливается.

Тело россиянина обнаружили в районе Кату на таиландском острове Пхукет. Об этом сообщила газета Khaosod со ссылкой на местную полицию.

По информации издания, погибшему 43 года. Гражданина России обнаружили в одном из жилых комплексов. Звонок в правоохранительные органы поступил 30 августа. Когда сотрудники полиции приехали на место вызова, то в квартире они обнаружили мужчину без признаков жизни. По предварительным данным, к тому моменту россиянин был мертв минимум три дня.

В ходе осмотра квартиры полиция не обнаружила следов насильственной смерти или борьбы. Тело россиянина передали для дальнейшего изучения в местный морг. Причина смерти устанавливается.

О том, один гражданин РФ отдыхал на Пхукете или нет, неизвестно. При этом, по информации ТАСС, полиция Таиланда координирует свои действия с посольством России. В ведомстве подтвердили, что наши дипломаты получили уведомление из больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Тбилиси, по предварительной информации, убили россиянина. Погибшему было 40 лет. По словам свидетелей трагедии, в магазине между двумя неизвестными разгорелся конфликт. Когда они вышли на улицу, то один из участников перепалки нанес своему оппоненту удары в область груди острым предметом. Отчего последний скончался.

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