«Слишком много снимается»: Алексей Учитель о карьере Анны Пересильд

Алексей Учитель признался, что Анна Пересильд слишком много снимается в кино

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Был ли блат в поступлении актрисы в коммерческий вуз?

Режиссер Алексей Учитель признался, что его дочь Анна Пересильд планирует совмещать учебу с уже начавшейся актерской карьерой. Однако сейчас, на его взгляд, она берет на себя слишком много съемок. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Режиссер не удивился, что дочь выбрала актерскую судьбу.

«Она хочет быть актрисой, а я веду во ВГИКе режиссерский курс. С моей точки зрения, она сейчас даже слишком много снимается. Но раз она твердо решила получить именно актерское образование, ее выбор абсолютно закономерен», — сказал Учитель.

Он также прокомментировал сообщения о том, что Пересильд якобы поступила в коммерческий вуз вне конкурса. По словам режиссера, эта информация не соответствует действительности.

Выбор учебного заведения, как объяснил Учитель, связан прежде всего с возможностью совмещать учебу со съемками.

«Это, конечно, не так. Выбор вуза связан со спецификой обучения. В ГИТИСе и Школе-студии МХАТ, куда она хотела поступать, студентам три года строго запрещено сниматься в кино», — рассказал режиссер.

По словам Учителя, в Московской школе кино, куда поступила Анна, дочь сможет продолжить актерскую карьеру во время обучения. Он отметил, что мастерскую в этом учебном заведении набрала актриса, режиссер и продюсер Дарья Мороз.

Режиссер также рассказал о выступлении Пересильд с певцом Ваней Дмитриенко на его концерте в «Лужниках». Учитель признался, что был поражен реакцией зрителей. По его словам, около 70 тысяч человек хором подпевали исполнителю.

«Ваня обладает мощной энергетикой, сам пишет музыку, собирает стадионы, а ведь ему всего 20 лет. Дай бог, чтобы ранняя слава не вскружила им голову, ведь вся карьера у Ани еще впереди», — отметил Учитель.

Кроме того, режиссер подтвердил, что обсуждается продолжение его фильма «Прогулка». Однако, по его словам, постановкой картины займется его сын Илья Учитель.

«Мне не раз предлагали сделать продолжение, и сейчас мы работаем над сценарием такой прогулки по Москве. Желание увидеть там Аню и Ваню большое, но давайте дождемся окончательного варианта сценария», — заключил режиссер.

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