Россиянам объяснили, кому положены доплаты к пенсии

СФР: пенсия неработающих не может быть ниже прожиточного минимума региона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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При расчете учитываются также срочные выплаты, дополнительное матобеспечение, региональные выплаты и прочее.

Неработающие пенсионеры в Российской Федерации, чей совокупный доход не превышает региональный прожиточный минимум пенсионера (ПМП), получают социальную доплату, чтобы довести их материальное обеспечение до установленного уровня. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Социальный фонд России (СФР).

«Социальная доплата до уровня прожиточного минимума устанавливается неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания», — отмечается на сайте СФР.

При рассмотрении права на доплату учитываются не только пенсия, но и срочные пенсионные выплаты, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячные денежные выплаты и региональные денежные поддержки. В расчет могут также включаться компенсации за расходы на телефон, жилье, коммунальные услуги и транспорт. При этом натуральные льготы не принимаются во внимание.

Если региональный прожиточный минимум ниже федерального, доплату назначает Социальный фонд. Если же региональный ПМП выше федерального, разницу покрывает региональная социальная доплата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одна ошибка в документах может стать причиной того, что при назначении пенсии не будет учтена часть трудового стажа, заработка или пенсионных коэффициентов. Поэтому проверять сведения лучше не в момент выхода на пенсию, а заранее — когда еще есть время найти старые документы и исправить неточности.

В 2026 году для страховой пенсии по старости на общих основаниях необходимы не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). При этом размер выплаты зависит в том числе от величины ИПК, сформированного за время работы.

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