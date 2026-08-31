Повышенное внимание: в Бишкеке готовятся к саммиту ШОС и приезду Путина

Фото, видео: © РИА Новости/ Александр Казаков; 5-tv.ru

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Решения, которые будут приняты в Киргизии, определят дальнейший вектор развития во всем регионе.

Пристальное внимание к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) неслучайно. Решения, которые будут приняты в Киргизии, определят дальнейший вектор развития во всем регионе. Журналисты всего мира ждут заявлений Владимира Путина. У российского лидера запланирован целый марафон двусторонних встреч. Он проведет переговоры со своими коллегами из Китая, Индии и Казахстана. Обсудят ключевые вопросы международной и внутренней повестки. А вечером делегации примут участие в грандиозном открытии Всемирных игр кочевников. Как Киргизия готовится встречать гостей — рассказывает корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов. Он передает из Бишкека.

Осень в Бишкек приходит не по календарю. Она особенно заметна по прилавкам.

«Вот абрикосы иссык-кульские у нас, персики тоже наши. Вот гранаты начались наши», — отметила продавщица местного рынка.

Город замер в ожидании саммита, а здесь все гораздо проще: тесто, огонь, тандыр и самса готова.

Экономика, которая существует без протоколов и деклараций не одно столетие. А буквально в паре кварталов — уже другой Бишкек: так называемый умный светофор — датчики, камеры, синхронизация с соседними перекрестками. Система, которая появилась в этом году в рамках подготовки к саммиту ШОС. То есть пробки в городе регулирует искусственный интеллект.

От прилавка, где все считают на глаз, до перекрестка, где все просчитывает алгоритм — буквально километр и лет 20 разницы. И это главное впечатление от Бишкека: здесь быстро меняется привычный городской уклад. А еще столица буквально соседствует с природой, которой миллионы лет. Взять хотя бы Ала-Арчу.

Природный парк находится примерно в 30 километрах от Бишкека и за один день позволяет увидеть то, ради чего сюда все чаще приезжают иностранные туристы: Тянь-Шань, горные реки, ледники и экомаршруты.

«Несколько лет назад увидела документальный фильм на очень известном европейском канале — там показывали здешние пейзажи и культуру. Я думала об этом несколько лет, и теперь я здесь», — поделилась туристка из Бельгии Элоди Буляр.

Маленькая страна, которая растет быстрее любого соседа двузначными темпами еще и за счет строительного бума, притока инвестиций, конечно, хочет, чтобы в ШОС это заметили.

«Кыргызстан, являясь небольшим государством, принимает у себя большое количество лидеров крупных государств, это тоже символично», — подчеркнул пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов.

Специально к саммиту здесь построили конгресс-холл «Ырыс Ордо» — почти 40 тысяч квадратных метров. Главный зал вмещает 1200 человек, отдельный пресс-центр. И даже восемь гостевых домов для делегаций.

И встречать эти политические, спортивные, туристические делегации надо с большим размахом. Главную воздушную гавань страны увеличили более чем на 20 тысяч квадратных метров, а пропускную способность практически удвоили.

Сюда, в аэропорт Манас, сегодня прилетит и Владимир Путин. А вечером — вместе с другими лидерами — открытие шестых Всемирных игр кочевников на этом новом крупнейшем стадионе Центральной Азии. Бороться за медали будет и наша сборная.

«Наша программа минимум — это сохранить третье общекомандное место», — указал первый вице-президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Игорь Павлюк.

Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств ШОС, проведет переговоры с президентами Ирана, Монголии, Кыргызстана, Турции, Казахстана, Таджикистана, премьером Армении.

Сама ШОС за четверть века выросла далеко за пределы первоначального формата. Организация родилась из приграничных договоренностей России и Китая с тремя бывшими советскими республиками. Сегодня в ней уже десять стран — почти половина населения планеты. Еще более 20 государств имеют статус партнеров по диалогу или наблюдателей.

«ШОС — это, безусловно, один из ключевых центров по новому переформатированию современного мира, переструктурированию его», — заявил эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.

Вес ШОС давно не сводится к деньгам, хотя каждый третий доллар мировой экономики и создается в периметре этой организации. Эксперты все чаще говорят не только об экономике, но и безопасности.

«ШОС — является, что называется, евразийским аналогом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. ШОС — это то, как должно было работать ОБСЕ, чтобы предотвращать конфликты в XXI веке», — пояснил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Бишкек встречает ШОС, когда меняется не только город, но и весь миропорядок. Здесь будут обсуждать будущее: рынок, где торгуют на глаз, умный светофор, а между ними конгресс-холл, где взвесят решения на годы вперед.

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