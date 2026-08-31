В России появится госсервис, через который можно будет взять питомца из приюта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Программа должна быть реализована к середине ноября.

В России планируют создать цифровой государственный сервис, через который можно будет взять домашнего питомца из приюта. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказался соответствующий документ Минцифры РФ.

Отмечается, что программа должна быть реализована к середине ноября. Помимо обеспечения устройства животных из приютов, планируется сделать сервис для поиска пропавших питомцев, а также для регистрации ветеринаров. На эти цели планируется выделить 80 миллионов рублей.

Тем временем в Москве жители могут взять домой кошку или собаку из городских приютов с помощью сервиса «Моспитомец», сообщали столичные власти. В каталоге размещено более 1,5 тысячи анкет животных, которые ждут новых хозяев.

Ранее, как писал 5-tv.ru, эксперты объяснили, как питомцы выбирают место для сна, и если здесь связь с проблемами со здоровьем человека. Владельцы кошек не раз замечали, что животные могут выбирать в качестве места для сна самые разные части тела хозяина — от живота до головы. Зоопсихолог предложил практичное объяснение привычкам животных.

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