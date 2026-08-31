Иран нанес удары по двум авиабазам США в Иордании

КСИР заявил о нанесении ударов по двум авиабазам США в Иордании

Фото: www.globallookpress.com/Hummam Sheikh Ali

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Целями стали места дислокации истребителей.

Иранские военные нанесли удары по двум американским авиабазам в Иордании. Об этом сообщает агентство Nour News со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Утверждается, что целями стали места дислокации истребителей.

«Поражены техническая инфраструктура, ремонтные мастерские и позиции вражеских самолетов на авиабазах „Король Хусейн“ и „Аль-Азрак“ в Иордании», — говорится в сообщении.

В КСИР уточнили, что операцию провели Воздушно-космические силы корпуса в ответ на американскую атаку на иранский остров Ларак в Ормузском проливе.

При этом в Иордании заявили, что противовоздушная оборона успешно перехватила восемь ракет в небе над страной, передает агентство Reuters.

Как ранее писал 5-tv.ru, в ночь на 31 августа США нанесли удар по иранскому острову Ларак. Атака, по информации Axios, стала «превентивной мерой» — в Вашингтоне объяснили свои действия вероятностью ракетной опасности со стороны Тегерана. Источник издания в Белом доме уточнил, что военные США поразили две пусковые установки на острове.

В КСИР сообщили, что в результате нападения США погибли и пострадали несколько человек, и пообещали решительный ответ.

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