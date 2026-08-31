Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчет РСЗО уничтожил опорник и пункт управления БПЛА противника на добропольском направлении.

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожил опорный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ на добропольском направлении.

Артиллеристы группировки войск «Центр», во взаимодействии с разведкой, поразили цели, выявленные с воздуха. Уничтожение позиций лишило ВСУ возможности эффективно использовать дроны на данном участке фронта.

Профессионализм артиллеристов позволяет обеспечивать поддержку штурмовиков на добропольском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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