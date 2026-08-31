Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что решение, безусловно, останется за армянами.

Президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке намерен изложить позицию Москвы по поводу возможного референдума о вступлении республики в Евросоюз. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, контакты на высшем уровне всегда важны.

«Президент, разумеется, использует эту встречу для того, чтобы еще раз возобновить нашу аргументацию. Но мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне. И мы как раз и предлагаем им это сделать, провести референдум», — сказал Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что соответствующую позицию заняли и лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), приняв заявление на недавнем саммите в Астане.

«Об этом и пойдет разговор», — добавил он.

Армения выразила намерение провести референдум о возможном вступлении в Евросоюз. Россия неоднократно заявляла, что считает нежелательным одновременное членство Армении в ЕАЭС и ЕС. Москва предлагает урегулировать этот вопрос путем референдума, который позволит армянскому народу самостоятельно определить будущее своей страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о прямом вмешательстве Евросоюза в выборы в Армении и Молдавии. По его словам, Брюссель использует агентурные миссии для влияния на избирательные процессы под предлогом борьбы с гибридными угрозами.

Лавров отметил, что в случае с Румынией вмешательство было более открытым, но и в Армении европейские структуры пытаются навязать свою волю. Глава МИД РФ призвал страны, заигрывающие с ЕС, осознать, какую выгоду Брюссель на самом деле преследует.

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