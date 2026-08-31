Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчет БПЛА скорректировал огонь по целям противника.

Расчет беспилотного летательного аппарата ZALA «Южной» группировки войск выявил несколько опорных пунктов ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации и скорректировал огонь артиллерии.

После разведки координаты объектов передали на командный пункт для уничтожения. С помощью БПЛА ZALA было зафиксировано точное поражение целей.

Расчеты всех типов БПЛА «Южной» группировки ведут воздушную разведку, отслеживают передвижение противника, корректируют удары артиллерии и наведение дронов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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