«Какой противный голос»: Анну Семенович раскритиковали за живое выступление

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Зрителям не понравился ни вокал, ни наряд. Обсудили даже фигуру звезды.

Певица Анна Семенович столкнулась с волной негатива после того, как поделилась в соцсетях видео с живого концерта. Вместо привычной для эстрады фонограммы артистка исполнила свои главные хиты, включая легендарные «Восточные сказки» времен ее участия в группе «Блестящие», вживую, и пользователи не пощадили ее вокал.

В комментариях под записью звучали резкие оценки: подписчики находили пение недостаточно ровным, а некоторые фразы — фальшивыми.

«Если нет голоса, зачем петь?» — писали ей, а знаменитую песню назвали «кринжовой».

Хейтеры также прошлись по сценическому образу и фигуре артистки.

«Какой противный голос»; «Ужасы нашего времени»; «Зачем так орать?» — писали комментаторы.

Семенович ответила на критику сдержанно и философски. Тем, кто упрекал ее в использовании хитов «Блестящих», заявила, мол, все артисты выступают с лучшими песнями, и в этом нет ничего зазорного. Что же касается голоса, звезда признала недочеты, но не сочла нужным извиняться за живой звук.

«Да, я не идеальна, и голос — это живой инструмент: сегодня звучит так, завтра — чуть иначе. Но я выхожу на сцену, чтобы дарить эмоции, а не сдавать экзамен по сольфеджио», — заключила певица.

После этого пользователи разделились на два лагеря. Одни поддержали певицу, напомнив, что энергетика и искренность выступления для многих важнее студийного совершенства. Другие продолжили требовать высокого уровня профессионализма. Оскорбительные комментарии несдержанных фолловеров Анна Семенович предпочла проигнорировать.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Анна Пересильд поделилась способами борьбы с хейтом в соцсетях. Она старается не обращать внимание на негативные комментарии, а при необходимости ищет поддержки у близких или занимается самоанализом. По ее словам, не стоит вступать в споры с недоброжелателями — это дает им желаемое внимание. А если слова задевают, полезно честно спросить себя, почему именно эта тема вызвала реакцию, и разобраться в вопросе собственной уязвимости.

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