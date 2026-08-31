Лавров заявил о стремлении НАТО сделать Арктику новым фронтом для сдерживания РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Министр иностранных дел РФ также указал на милитаризацию региона и попытки Запада подорвать законные права Москвы.

Страны НАТО намерены превратить Арктику в новую арену противостояния для сдерживания развития России и ее союзников. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности», опубликованной на портале arctic.ru. По его словам, сохранение Арктики как зоны мира и сотрудничества отвечает интересам всего мирового сообщества, однако альянс стремится к милитаризации региона.

«Сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества отвечает интересам всего международного сообщества, и Россия, безусловно, заинтересована в этом. Вместе с тем есть и те, кто данную точку зрения не разделяет. Иначе как объяснить тот факт, что страны НАТО, как и весь этот военный альянс в целом, ведут дело к милитаризации региона, созданию там очагов международной напряженности?» — отметил Лавров.

В феврале 2026 года НАТО приступила к проведению операции «Арктический часовой», направленной на расширение военного присутствия в высоких широтах. Вблизи российских северных рубежей проводятся масштабные учения агрессивного характера с участием внерегиональных стран, создаются новые элементы командно-штабной структуры альянса.

Министр подчеркнул, что такая активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России, повышает риск возникновения вооруженной конфронтации с катастрофическими последствиями. Одновременно Запад пытается подорвать законные права Москвы в Арктике с помощью нелегитимных санкций против участников совместных проектов из стран мирового большинства.

«Свои истинные мотивы натовцы и другие западники не скрывают, декларируя задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития нашей страны и ее единомышленников», — заключил глава МИД России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета Безопасности по вопросам национальной безопасности в Арктике. В повестку вошли два блока: общие военно-политические вопросы и стратегия развития Арктической зоны. Незадолго до этого глава государства побывал на учениях Тихоокеанского флота на Сахалине, где наблюдал за маневрами с крейсера «Варяг» и проводил совещание по укреплению восточных рубежей.

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