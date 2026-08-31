Расплата ждет: в Иране заявили о жертвах новой атаки США

КСИР: США ответят за гибель нескольких человек в результате удара по Лараку

Фото: www.globallookpress.com/Irgc Official Webiste

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вашингтон объяснил свой удар вероятностью ракетной опасности со стороны Тегерана.

Американские военные нанесли удар по иранскому острову Ларак, есть погибшие. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), пообещав решительный ответ на атаку.

Представитель КСИР Сардар Мохеби назвал действия Соединенных Штатов фатальной стратегической ошибкой режима президента Дональда Трампа. В соответствующей публикации в соцсети Х он подчеркнул, что удар на фоне экономической войны может изменить баланс сил и повлечь за собой «огромные издержки».

«Враг, как в экономической, так и в военной сферах, заплатит за этот просчет», — сказано в заявлении.

Отмечается, что нападение на остров Ларак привело к гибели и ранению нескольких военнослужащих и «соотечественников» — под этой формулировкой, возможно, подразумеваются гражданские.

О серии ударов по Ирану со стороны США также сообщили журналисты Axios со ссылкой на американского чиновника. Источник заявил, что военные США атаковали две иранские пусковые установки на острове Ларак.

«Было замечено, что силы КСИР готовились запустить ракеты с морскими минами в Ормузский пролив», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яира экстренно вывезли из США из-за угрозы покушения, он даже не успел собрать вещи. По данным СМИ, причиной стала серьезная опасность со стороны Ирана. Яир находился во Флориде, служба безопасности решила срочно вернуть его на родину из-за того, что иранские агенты в Майами якобы отслеживали его передвижения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.