«Настоящие герои»: шахтеры нескольких поколений собрались на празднике в Кузбассе

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Колядин; 5-tv.ru

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В честь профессионального праздника в Ленинске-Кузнецком прошел концерт.

В Сквере трудовой доблести и воинской славы в Ленинске-Кузнецком прошло празднование Дня шахтера. Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Для гостей организовали праздничную программу с песнями и танцами. Свой профессиональный путь вспомнили шахтеры, которые связали с угольной промышленностью многие годы жизни.

Так, посетивший мероприятие Вадим Готин рассказал, что для него этот праздник имеет особое значение: мужчина — шахтер уже в четвертом поколении. По его словам, все его родственники трудятся в шахте, поэтому профессия стала настоящей семейной традицией.

«Для нас это династия. Мы гордимся, что мы шахтеры», — подчеркнул мужчина.

Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Павел Федяев также присутствовал на празднике. Он отметил, что профессиональный праздник с особыми чувствами отмечают не только в Ленинске-Кузнецком, но и по всему Кузбассу.

«День шахтера — один из самых главных праздников в нашем регионе. В каждой семье есть либо действующие шахтеры, либо ветераны… Шахтеры для нас — настоящие герои», — заявил Федяев.

Еще один участник торжества, шахтер Анатолий Чернов, рассказал о 35 годах работы в профессии. Особо он отметил отношения между коллегами и готовность помогать друг другу.

«Вы знаете, там какая-то дружба: совершенно с другого участка, если что-то надо помочь, они тебе помогут. Отношения очень прекрасные. Мне это очень нравилось», — поделился Чернов.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера. Глава государства отметил вклад горняков в энергетическую безопасность и развитие страны.

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