«Мы готовимся»: Зеленский анонсировал переговоры Киева с командой Трампа

Зеленский сообщил о подготовке к новым переговорам с представителями Трампа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Стороны обсудят конфликт на Украине.

В Киеве готовятся к новым переговорам с представителями президента США Дональда Трампа, посвященным урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Мы готовимся к новой коммуникации с представителями президента Америки», — сказал Зеленский.

Он отметил, что Киев стремится сделать так, "чтобы война не оставалась единственным вариантом развития событий".

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о вероятности трехстороннего саммита с участием лидеров России, США и Украины. По его словам, встреча возможна только для закрепления договоренностей.

При этом он подчеркнул, что Москва сохраняет открытость к переговорам по украинскому конфликту, однако необходимых предпосылок для их проведения пока нет. Песков отметил, что Киев пока не хочет заниматься вопросами урегулирования.

Накануне портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита в Москву мог выступить с предложением провести трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Основной темой саммита, как утверждается, должно было стать урегулирование конфликта.

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