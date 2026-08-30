Песков назвал условие для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Москва сохраняет готовность к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

Трехсторонний саммит с участием лидеров России, США и Украины можно провести только для закрепления договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Саммит Путин — Трамп — Зеленский предлагают уже давно проводить, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства: такая встреча возможна только для фиксации договоренностей», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что договоренности — это «вовсе не примитивная сделка», речь идет об очень сложном процессе урегулирования, «который состоит из огромного количества деталей».

При этом, по словам официального представителя Кремля, Москва сохраняет открытость к переговорам по украинскому конфликту, однако сейчас необходимых предпосылок для их проведения нет.

Песков также отметил, что Киев пока не хочет заниматься вопросами урегулирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по информации американских журналистов, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита в Москву мог выступить с предложением о проведении трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Основной темой такой встречи должно было стать урегулирование конфликта на Украине. Киев, как утверждается, заранее проинформировали об инициативе.

Глава ЦРУ прибыл в Москву 25 августа. Песков подтвердил контакты по линии спецслужб, однако заявил, что встречи Рэтклиффа с Путиным не было.

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