ВСУ атаковали сортировочный центр Ozon в Белгороде
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
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В результате удара есть пострадавшие.
В Белгороде под атаку ВСУ попали сортировочный центр и хаб доставки Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
«Работники были эвакуированы. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Обязательно окажем им всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.
После атаки на объекте начался пожар. Возгорание уже удалось локализовать, экстренные службы продолжают работать на месте.
Ozon временно приостановил доставку и прием заказов клиентов, а также не принимает товары от продавцов из Белгорода и области. В компании объяснили, что возобновить работу планируют после перестройки логистических маршрутов.
Атаки на объекты Ozon фиксируются уже неделю. Как ранее писал 5-tv.ru, в ночь на 29 августа беспилотники атаковали один из логистических объектов в Ростовской области. Сотрудников заранее эвакуировали, поэтому обошлось без пострадавших.
В результате удара на территории площадки произошло небольшое возгорание, которое быстро ликвидировали.
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