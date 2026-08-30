Российские военные поразили транспортно-логистический центр в Киевской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Удар по объекту был нанесен беспилотными летательными аппаратами.

Российские военные поразили транспортно-логистический центр «Пирогово» в Киевской области, где хранились и распределялись грузы двойного назначения. Об этом сообщило Министерство обороны России в канале в мессенджере МАКС.

В Минобороны уточнили, что удар по объекту был нанесен беспилотными летательными аппаратами. Центр, как отмечается, использовался в интересах Вооруженных сил Украины.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражен в Киевской области транспортно-логистический центр „Пирогово“, на территории которого организовано хранение и распределение грузов двойного назначения», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, среди хранившихся там грузов находились в том числе комплектующие для беспилотников большой и средней дальности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные начали подготовку массированных ударов по энергетическим объектам Украины. В Минобороны России заявили, что соответствующее решение принято в ответ на атаки украинской стороны на гражданскую инфраструктуру в РФ.

Кроме того, министерство представило данные о потерях украинской стороны с начала специальной военной операции. По информации ведомства, были уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, более 223 тысяч беспилотных летательных аппаратов и 670 зенитных ракетных комплексов.

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