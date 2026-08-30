Водитель попавшего в ДТП на Ставрополье автобуса выехал в рейс вместо отца

Фото: МАХ/Госавтоинспекция Ставрополья/gibdd26

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В результате аварии погибли шесть человек.

Водителем рейсового автобуса, попавшего в крупную аварию на Ставрополье, оказался Акакий Топадзе. По данным грузинского телеканала TV Pirveli, мужчина вышел на маршрут вместо своего отца.

«Водителем автобуса, который попал в ДТП, был Акакий Топадзе», — говорится в сообщении телеканала.

Авария произошла 30 августа. Пассажирский автобус Setra следовал из Грузии в Москву, когда столкнулся с КамАЗом. После удара автобус вылетел с дороги и оказался в кювете.

По предварительной версии, водитель автобуса двигался с небезопасной скоростью и не выдержал необходимую дистанцию. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Авария привела к гибели шести человек. Еще 38 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. После происшествия следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юго-западе Москвы в ДТП с мотоциклом погиб пешеход. Авария произошла на проспекте 60-летия Октября. Водитель Yamaha сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. При этом пешеходный переход находился всего в нескольких метрах от места столкновения. Мотоциклист попытался затормозить, когда заметил человека на дороге, однако избежать наезда не удалось.

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