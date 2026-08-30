Водитель маршрутки проехал на красный и влетел в пешеходов в Туве

Фото: МАХ/МВД по Республике Тыва/mvd17

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Среди пострадавших есть дети.

Водитель маршрутного автобуса в Кызыле проехал на красный сигнал светофора и сбил пятерых пешеходов. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Республике Тыва.

«В результате ДТП все пятеро пешеходов госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди пострадавших есть дети. ДТП произошло на перекрестке улиц Кочетова и Бухтуева. В момент аварии люди переходили проезжую часть на разрешающий для них сигнал светофора.

После происшествия медицинская помощь потребовалась и водителю. Он объяснил, что во время движения почувствовал себя плохо и поэтому потерял контроль над автомобилем.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru писал о крупной аварии с пассажирским автобусом на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. В результате ДТП погибли пять человек, еще 24 пассажира, включая пятерых детей, были доставлены в больницы Пятигорска.

По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, после чего съехал в кювет.

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